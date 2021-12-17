Банк Латвии повысил прогноз инфляции на текущий год до 3,2%

Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2021 год с предполагаемых ранее 2,8% до 3,2%, а на следующий год прогноз инфляции повышен с 4% до 6,1%.

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При этом прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год вырос с объявленных в сентябре 2,7% до 2,9%, а в 2024 году среднегодовая инфляция в Латвии прогнозируется на уровне 2,1%.

Банк Латвии указывает, что прогноз инфляции на 2021 и 2022 годы повышен в связи с ростом мировых цен на энергоносители, а в 2023 году более высокая инфляция будет определяться удорожанием производственных расходов.

"Рост цен на энергоносители повышает прогнозы инфляции, и пик инфляции будет выше, чем ожидалось ранее", — отметили представители Банка Латвии.

В то же время Банк Латвии отмечает, что рост цен наблюдается в широком спектре продукции и на него влияет связанное с изменением цен на энергоносители удорожание других товаров и услуг; решения о повышении административно регулируемых цен, таких как централизованное отопление и водоснабжение в отдельных городах; рост мировых цен на продукты питания; нарушения в цепочках поставок, влияющие на цены промышленных товаров, а также влияние увеличения заработной платы на производственные расходы.

"Базовая инфляция, во многом обусловленная ростом заработной платы, будет увеличиваться. Однако по мере изменения мировых цен на энергоносители и решения проблем с цепочками поставок инфляция начнет снижаться в течение следующего года", — отметили представители Банка Латвии, добавив, что, к сожалению, инфляционные риски в ближайшем будущем остаются на восходящем уровне. Это связано с напряженной ситуацией на внутреннем рынке труда и несвоевременным падением мировых цен на сырье.

Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в Латвии составит 2% в 2021 году, 3,1% в 2022 году, 2,6% в 2023 году и 2,3% в 2024 году.