Базирующийся в Литве Revolut Bank стал полноценным банком.
Foto: "Revolut Bank"/Publicitātes foto

Специализированный и базирующий в Литве Revolut Bank, принадлежащий британской компанией финансовой компании Revolut, стал полноценным банком благодаря лицензии, выданной Европейским центральным банком. Об этом заявил в четверг Центробанк Литвы.

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Это означает, что Revolut Bank, который до сих пор принимал депозиты и предоставлял займы, в дальнейшем будет предлагать предлагать платежные услуги, которые в настоящее время предлагает Revolut Payments, компания, входящая в группу Revolut.

Джо Хенеган, глава Revolut Bank, сказал, что главный центр Revolut в Европейском союзе будет по-прежнему находиться в Литве.

"Сейчас мы концентрируемся на расширении деятельности банка по всей Европе", — сказал Хенеган.

По данным Банка Литвы, на конец сентября портфель вкладов физических лиц Revolut Bank достиг 395 миллионов евро, а сумма выданных кредитов составила менее 12 миллионов евро.

Revolut Bank получил лицензию специализированного банка в декабре 2018 года и начал свою деятельность в прошлом году. Банк также предлагает свои услуги в Латвии.

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