Дефицит госбюджета-2021 достиг одного миллиарда евро

Согласно данным, опубликованным Государственной кассой, за первые 11 месяцев этого года дефицит консолидированного бюджета составил 1,03 миллиарда евро, что на 490,5 миллиона евро больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Сумма дефицита госбюджета с учетом затрат на утвержденную правительством поддержку для смягчения последствий Covid-19 достигает 1,08 млрд евро, в то время как в бюджетах самоуправлений образовался профицит в размере 43,3 млн евро, сообщает Министерство финансов.

За 11 месяцев текущего года доходы консолидированного общего бюджета увеличились на 1,2 млрд евро или 12% по сравнению с 2020 годом и составляют 11,5 млрд евро, но расходы росли быстрее — на 1,7 млрд евро или 16% — и достигли 12,5 млрд евро.

Налоговые поступления в общий бюджет в январе-ноябре, включая нераспределенный остаток на едином налоговом счете в размере 256,5 млн евро, составляют 9,1 млрд евро, что на 888 млн евро или на 10,9% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Если не учитывать остаток нераспределенной прибыли на счете единого налога, налоговые поступления в этом году составят 8,8 млрд евро, что превышает уровень налоговых поступлений за 11 месяцев 2020 года на 631,5 млн евро или 7,7%. В ноябре, несмотря на ужесточение эпидемиологических ограничений, налоговые платежи были на 7,4% выше, чем в прошлом году.

Увеличение общих налоговых поступлений в бюджет в этом году связано с ростом экономической активности и средней заработной платы населения, а также с низким уровнем налоговых поступлений прошлой весной во время первой волны заболевания Covid-19, поясняет Минфин. Следовательно, рост налоговых поступлений в некоторые месяцы этого года был особенно быстрым, и, например, в мае доходы общего бюджета, включая нераспределенное сальдо счета единого налога, достигли увеличения на целых 35,1% по сравнению с 2020 годом.

План налоговых поступлений в общий бюджет, без учета нераспределенного остатка на едином налоговом счете, за 11 месяцев выполнен на 104,1%. Хотя с 21 октября по 14 ноября в Латвии действовал локдаун и была ограничена деятельность многих предприятий, сумма налоговых поступлений, полученных в ноябре, также превысила бюджет, исполнение в общем бюджете достигло 101,9%, а превышение доходов было 15,5 млн евро.

По данным Минфина, поступления по всем основным видам налогов за 11 месяцев этого года были выше, чем в прошлом году. Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) увеличились на 330,1 млн евро или 14,3% до 2,6 млрд евро. Две трети прироста поступлений НДС пришлось на сектор торговли.

Отчисления на социальное обеспечение увеличились на 90,8 млн евро, или 3,5%, до 2,7 млрд евро, в то время как доходы от подоходного налога с населения возросли на 59,1 млн евро, или на 3,6% — до 1,7 млрд евро. Наибольший рост поступлений от налога на рабочую силу наблюдался в секторах здравоохранения и информационных и коммуникационных услуг.

Поступления от акцизов увеличились на 32,3 миллиона евро, или на 3,3%, и достигли одного миллиарда евро. Из них выручка от нефтепродуктов увеличилась на 17 млн ​​евро, а от табачных изделий — на 12,9 млн евро.

Самый быстрый рост наблюдается в доходах от корпоративного подоходного налога, которые в этом году на 102,3 миллиона евро или на 54,5% выше, чем за предыдущие 11 месяцев и составили 289,9 миллиона евро.

Выручка от иностранной финансовой помощи за первые 11 месяцев этого года составила 243,7 миллиона евро, что на 22,6% больше, чем в прошлом году, и составляет 1,3 миллиарда евро. Минфин поясняет, что увеличение доходов этого типа связано с авансовым платежом в размере 237,4 млн евро, полученным в сентябре для реализации Европейского механизма восстановления и устойчивости, который был одобрен Европейской комиссией в прошлом году для борьбы с последствиями Covid-19. в странах-членах Европейского Союза.

Неналоговые поступления в общий бюджет составили 723,7 млн ​​евро и увеличились на 92,8 млн евро или 14,7%. Минфин поясняет, что рост этих доходов в этом году определяется выручкой от аукционов разрешений на выбросы, выделенных Латвии, доходами от конфискованных средств, полученных преступным путем, а также доходами от дополнительной эмиссии еврооблигаций Государственной кассы. Неналоговые поступления в январе-ноябре текущего года значительно превысили запланированный объем. План неналоговых доходов основного бюджета центрального правительства был выполнен на 136,7%, а доходная часть профицита составила 158,5 млн евро.

По оценкам Минфина, к концу ноября этого года сумма поддержки, предоставленной для смягчения последствий Covid-19, уже достигла 1,9 млрд евро или 6,2% валового внутреннего продукта (ВВП). Увеличение поддержки стало основной причиной увеличения общих бюджетных расходов в этом году.