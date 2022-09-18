Для съемок иностранных фильмов в Латвии дополнительно выделят два миллиона евро

Кабинет министров Латвии концептуально поддержал выделение дополнительного финансирования из государственного бюджета в размере 2 096 561 евро для софинансирования съемок иностранных фильмов в Латвии. Отборочный тур кинопроектов был организован Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) в 2022 году.

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Ожидается, что при дополнительном финансировании будут реализованы восемь кинопроектов латвийско-голландских, финских, итальянских, норвежских, австрийских, французских, британских и польских ассоциаций продюсеров.

В результате реализации проектов в народное хозяйство Латвии поступит финансирование нужд съемок в размере 9,80 млн евро, а сумма уплаченных налогов составит 2,19 млн. евро.

"Креативные индустрии, к которым относится киноиндустрия, создают добавленную стоимость для национальной экономики, культурного развития и национального признания. С помощью выделенного финансирования мы не только укрепим конкурентоспособность и экспортную способность латвийских профессионалов киноиндустрии на международном рынке, но и увеличим доходы в других секторах народного хозяйства - логистике, размещении, общественном питании и других сопутствующих услугах, в том числе обеспечение адекватных поступлений в госбюджет в виде налогов", — подчеркивает министр экономики Илзе Индриксоне.

В целях поощрения привлечения иностранных инвестиций во многих странах мира созданы различные финансовые механизмы в виде налогов и фондов, чтобы иностранные кинопродюсеры были финансово заинтересованы в съемках фильмов в данной стране, возмещая часть вложенных средств. В марте 2022 года правительство Латвии утвердило разработанную Министерством экономики программу государственной поддержки съемок иностранных фильмов в Латвии.

Для выделения государственного софинансирования на съемку зарубежных фильмов LIAA два раза в календарный год организует открытый конкурс по отбору проектных заявок. Первый отборочный тур прошел с 28 марта по 28 апреля 2022 года, было получено восемь кинопроектов. Второй тур состоялся с 13 июня по 13 июля, поступило шесть кинопроектов.

Два проекта получили государственное софинансирование в первом отборочном туре конкурса: продюсерского объединения "Cinevilla Films" для съемок продолжения сериала "Сиси" о последней австро-венгерской императрице Елизавете, художественный фильм "Без границ" производства Munchhausen Productions и NORDISK FILM PRODUCTION A/S.

Доступная сумма софинансирования для одного проекта составляет 20% от общей суммы приемлемых расходов, указанных в соглашении о софинансировании, а сумма софинансирования по статьям приемлемых затрат на вознаграждение - 30%.

Софинансирование предоставляется, если фильм, указанный в заявке на проект, отвечает ряду условий: фильм полностью или частично снят в Латвии; при съемке используются услуги физических или юридических лиц, зарегистрированных в Латвии; общая стоимость кинопроекта для художественных и анимационных фильмов достигает не менее 711 436 евро, а для документальных фильмов – не менее 142 287 евро; на день подачи проектной заявки финансирование, доступное иностранному продюсеру, составляет не менее 50% от общих затрат на съемку фильма.

Ранее поддержкой съемок зарубежных фильмов в Латвии занимался Национальный центр кино. В период с 2016 по 2020 годы центр софинансировал производство 25 зарубежных кинопроектов в Латвии. Создатели этих фильмов вложили в Латвию 16 557 031 евро, на указанные проекты было выплачено государственное софинансирование Латвии в размере 3 008 719 евро.

В 2018 и 2019 годах сериал "Наследники ночи" (Нидерланды, Германия, Норвегия) частично или полностью снимался в Латвии - 85% 1первого и второго сезонов сериала были сняты в Латвии. Следует отметить художественный фильм "Воронья лощина" (Великобритания), который на 100% был снят в Латвии в 2021 году (большая часть - в киногородке Cinevilla).

Среди важных кинопроектов, созданных в Латвии при поддержке программы софинансирования, можно отметить драму Сергея Лозницы "Нежное создание", снятую латвийской продюсерской компанией "Film Angels Studio". Премьера фильма состоялась в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2017 года. В 2019 году на Каннском кинофестивале прошла международная премьера фильма "Собаки не носят штанов" финского режиссера Я. П. Валкеапе, снятая в Латвии при поддержке киностудии "Tasse Film".

Благодаря поддержке программы софинансирования в Латвии также были сняты серии художественных фильмов. Например, сериал "Наследники ночи" производства голландской продюсерской компании "Lemming Films", исторический сериал "Сиси" немецкой киностудии Story House Productions, художественный фильм Войцека Смаржовски "Свадьба II" совместного производства латвийской киностудии "Tasse Film" и польской киностудии "Studio Metrage".