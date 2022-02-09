Еврокомиссар Домбровскис: рынки капитала помогут создать сильную экономику

Рынки капитала помогут создать сильную экономику, будут способствовать появлению новых рабочих мест, позволят финансирование технологических инноваций и укрепят конкурентоспособность европейских предприятий в мире, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис ("Новое Единство").

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Сегодня открылся Форум латвийского капитала, организованный Комиссией по финансам и рынку капитала. С приветственным словом на открытии выступил Валдис Домбровскис.

Европа ставит на рынки капитала

Еврокомиссар и бывший премьер-министр Латвии подчеркнул важность и растущую роль рынков капитала в финансировании экономики, отметив, что кризис Covid-19 показал необходимость диверсификации источников финансирования для бизнеса, включая малые и средние предприятия.

Домбровскис сказал, что глубокие, интегрированные и хорошо функционирующие рынки капитала будут способствовать финансированию бизнеса, что необходимо для устойчивого восстановления экономики.

Таким образом, по словам Домбровскиса, необходимо ускорить создание Союза рынков капитала Европейского союза (ЕС), чтобы помочь стартапам, способствовать более быстрому развитию бизнеса и создать больше возможностей для европейцев безопасно инвестировать в свое будущее.

"Рынки капитала также будут иметь решающее значение для обеспечения значительных инвестиций, необходимых для "зеленой" и цифровой трансформации экономики. Они также являются одним из основных источников будущего экономического роста", — сказал Домбровскис.

В то же время он признал, что в настоящее время между рынками капитала ЕС слишком много различий. В ЕС существует 27 отдельных рынков, которые не полностью развиты и не полностью интегрированы.

Домбровскис сообщил, что в 2015 году Еврокомиссия приняла первый план действий Союза рынков капитала ЕС. С тех пор был достигнут значительный прогресс, и продолжалась работа по укреплению рынков капитала ЕС во время пандемии. Например, в июле 2020 года Еврокомиссия выступила с инициативой по изменению ряда правил рынка капитала, чтобы облегчить рынкам капитала поддержку компаний в времена кризиса.

Однако предстоит еще много работы и нужно двигаться быстрее в этой области, подчеркнул Домбровскис.

Он отметил, что в ноябре прошлого года Еврокомиссия выдвинула ряд предложений по дальнейшему развитию Союза рынков капитала. Среди прочего Домбровскис упомянул единую европейскую точку доступа. Это система, которая предоставит инвесторам легкий доступ к общедоступной информации о компаниях и инвестиционных продуктах ЕС, чтобы они могли принимать обоснованные решения. Это особенно важно для малого бизнеса на рынках малого капитала.

"Мы также хотим больше использовать европейские долгосрочные инвестиционные фонды. Это могло бы поддержать посткризисную экономику, особенно с точки зрения инвестиций в инфраструктуру и новые технологии. Потенциал этих фондов еще не полностью использован, поэтому мы хотим, чтобы они более привлекательны для инвесторов", — сказал Домбровскис.

У госпредприятий большие возможности на бирже

В свою очередь, премьер Латвии и однопартиец Домбровскиса Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на том же форуме призвал предпринимателей также развивать бизнес при помощи биржи.

Премьер-министр призвал предпринимателей все больше и больше смотреть на фондовый рынок для развития бизнеса и привлечения нового капитала, а не сосредотачиваться только на банковских кредитах.

В то же время Кариньш признал, что государственные предприятия являются огромным ресурсом в развитии рынка капитала. Глава Кабмина сообщил, что поручил всем министерствам оценить планы развития и потенциал подведомственных им предприятий, чтобы понять, какие из них могут быть размещены на бирже.