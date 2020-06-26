Глава ЕЦБ: страны еврозоны прошли пик экономического кризиса

Страны еврозоны, вероятно, уже миновали худшую часть экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но восстановление экономики будет неравномерным, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы, возможно, уже прошли низшую точку. И я говорю об этом с некоторой тревогой, потому что, конечно, возможна тяжелая вторая волна", - сказала Лагард.

Она предупредила, что восстановление экономики может быть неравномерным, неполным и трансформационным, подразумевая, что некоторые сферы, например, туризм и развлечения, могут не восстановиться, тогда как другие отрасли могут стать сильнее.

ЕЦБ планирует купить облигации на 1,3 триллиона евро, а также выдать коммерческим банкам кредиты на такую же сумму под отрицательные процентные ставки, чтобы поддержать экономику еврозоны и избежать схлопывания кредитования.