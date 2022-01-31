Минфин: рост цен на энергоресурсы приведет к подорожанию продовольственных и непродовольственных товаров
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На ситуацию в розничной торговле в 2022 году сильно повлияет высокий рост цен на энергоносители, что приведет к удорожанию и продовольственных, и непродовольственных товаров, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

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Следовательно, вопрос покупательной способности населения и поддержки со стороны государства будет становиться все более актуальным. С другой стороны, пандемия все меньше влияет на ситуацию в розничной торговле, поскольку правительство ослабляет ограничения и все больше людей покупают товары удаленно, отмечает Минфин.

Несмотря на жесткие ограничения в торговле в начале и конце 2021 года, в 2021 году оборот розничной торговли в Латвии вырос на 2,5%, что является самым большим ростом с 2018 года.

На увеличение в 2021 году положительно повлиял рост розничной торговли непродовольственными товарами (без учета топлива) — на 3% и розничной торговли топливом — на 6,3%, при этом объемы реализации продовольственных товаров остались на уровне 2020 года, увеличившись на 0,1%.

Минфин отмечает, что резко выросли и потребительские цены. В декабре 2021 года они выросли по всем позициям, при этом наибольший прирост расходов на жилье (на 16%) связан с ростом цен на энергоресурсы, а расходов на транспорт (на 14,8%) — с ростом цен на нефть. Продукты питания стали дороже на 7,2%.

Цена на нефть марки Brent 26 января текущего года превысила отметку 89 долларов США за баррель, что является новым ценовым рекордом и свидетельствует о продолжении роста цен на топливо. В Латвии цены на топливо в декабре 2021 года выросли на 30,3% по сравнению с декабрем 2020 года, а в среднем за весь прошлый год — на 18,5%.

Минфин обращает внимание на то, что в прошлом году увеличился и объем накоплений. По данным Банка Латвии, в декабре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года накопления населения в латвийских коммерческих банках выросли на 15,2% до 9,67 млрд евро.

По мнению Минфина, это свидетельствует об увеличении имеющихся в распоряжении населения средств, которые можно направить на потребление. Однако, учитывая осторожность из-за кризиса Covid-19 и ограничения на покупки, люди пока предпочитают копить, а не тратить.

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