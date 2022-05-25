Министерство финансов: снижение НДС на продукты питания сейчас недопустимо

Правительство оценивает поддержку нуждающихся слоев населения, пострадавших от роста цен на энергоресурсы, но снижать НДС на продукты питания, как того просят производители, пока не планирует, поскольку Латвия не может позволить себе сокращение бюджетных поступлений. Об этом заявил в программе "Открытый вопрос" на ЛР-4 парламентский секретарь Минфина Инт Далдерис, пишет портал rus.lsm.lv.

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По словам Далдериса, правительство не может удовлетворить просьбу производителей о снижении НДС на продукты питания, поскольку Латвия не может позволить себе сокращение бюджетных поступлений.

"Правительство думает о том, как компенсировать затраты людям, которые в этом действительно нуждаются. Мероприятия, которые снижают доходы бюджета, мы сейчас не можем себе позволить, потому что кризис еще продолжается, и нам, наверное, будут нужны деньги и для экстренной покупки газа, и на другие нужды. Если мы что-то снижаем, нам надо что-то поднимать", — объяснил Далдерис.

Парламентский секретарь Минфина подеркнул: если это поколение будет занимать, чтобы решить текущие проблемы, то отдавать придется уже следующему.

"В нашей стабилизационной программе, которую мы каждый год согласуем с Европейской Комиссией, есть две цели, на которые мы деньги не будем жалеть: это оборона и компенсация энергоресурсов тем людям, которые действительно в этом нуждаются, — сказал Далдерис. — Мы поймем примерно к осени, какие цены на эти ресурсы установились, и будут специальные решения, которые будут компенсировать и помогать людям. Мы должны понимать, что деньги из ниоткуда не появляются".

Председатель правления Preiļu siers Язеп Шнепстс обвинил представителей государственной власти в том, что они заботятся только о госпредприятиях и о том, как обеспечить собственное переизбрание — о голосах на грядущих выборах, а не о поддержке бизнеса.

"Почему Далдерис ничего не говорит о том, как он мне будет компенсировать энергоресурсы, которые подорожали в разы? Потому что налоги плачу я, содержу домохозяйства и зарплаты тоже плачу я. Какая мне как предпринимателю разница — закрыться, когда у меня нет газа, или закрыться, когда я не могу заплатить за газ такую цену — в пять раз больше, чем год назад. Почему никто из правительства не думает в экономических категориях?" — возмутился Шнепстс.

Далдерис парировал, отметив, что государство не бросило предприятия во время пандемии Covid-19. "Поддержка была очень большая по сравнению с другими странами. Из-за этого, может быть, вы слышали, что наш долг больше, чем в Эстонии, потому что там поддержка гораздо меньше", — указал Далдерис.