Мошенники начали подделывать номера счетов в реквизитах предприятий
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Мошенники начали подделывать номера счетов, которые указаны в реквизитах партнеров по сотрудничеству той или иной компании, предупреждает Swedbank.

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Банк призывает предпринимателей и бухгалтеров быть особенно внимательными, так как зачастую мошенникам удается имитировать электронную почту партнеров по сотрудничеству и вносить изменения в реквизиты, указанные в счете. То есть, оплачивая тот или иной счет, в итоге деньги предприятие перечисляет мошенникам. Средняя сумма, которую предприятия таким образом теряли в этом году - около 100 000 евро.

"Доверительные взаимоотношения партнеров по сотрудничеству - это нормально, особенно если сотрудничество является продолжительным. Однако к этой коммуникации подключаются мошенники и подделывают счета, заменяя их на свои. Поэтому, если партнер по сотрудничеству присылает письмо, в котором сообщает, что у предприятия меняются реквизиты, лучше дважды удостовериться в том, что информация соответствует действительности, — советует и.о. руководителя Управления предприятиями Swedbank Евгений Иванов

В целом данный вид мошенничества - довольно сложный, так как преступники должны собрать специфическую информацию. Ее утечка может происходить, если уделяется недостаточно внимания безопасности информации или же сотрудники необдуманно устанавливают на свои рабочие компьютеры разные программы, которые затем злоумышленно используются. Как только мошенники получают доступ к коммуникации предприятий, подделать реквизиты не составляет труда.

Чтобы обезопасить себя, Swedbank предлагает внедрить принцип "четырех глаз" - когда сделки с оплатой счетов или денежные переводы контролирует еще один сотрудник. Этот принцип хорошо работает, если мошенники пытаются оказать эмоциональное давление, например, подделывая электронную почту руководства и требуя как можно быстрее произвести денежный перевод.

Если же предприятие попалось на удочку преступников, следует немедленно информировать банк и написать заявление в полицию.

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