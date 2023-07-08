Мошенники взялись за безработных, банки не могут связаться с пострадавшим клиентом

Активизировались мошенники, которые сами обращаются к соискателям работы, выдавая себя за представителей крупных компаний. Предлагая устроиться на работу, они просят своих жертв открыть банковский счет и убеждают их передать им свои данные доступа, которые впоследствии используются для получения различных кредитов и оплаты товаров в рассрочку.

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Схема похожа на другие: мошенники убеждают людей сообщить им свои данные доступа к интернет-банку. Получив их, злоумышленники изменяют контактные данные клиента, зачисляют средства на его счет, если это вновь созданный счет, а затем активно оформляют различные быстрые кредиты и покупают товары в рассрочку. Товары заказываются с доставкой в пакомат, а затем продаются на тех же платформах, где соискатели первоначально размещали объявления о поиске работы. Как правило, мошенники приобретают электронику или любые другие товары, которые можно быстро реализовать.

"В последнее время мы выявили ряд случаев, когда на счет клиента поступали несколько денежных переводов от разных кредиторов. С клиентом невозможно было связаться, и чтобы найти его настоящий телефонный номер, пришлось провести чуть ли не детективную работу. Мошенники изменили всю информацию в анкете клиента, так как они тоже имеют доступ к контактной информации клиента через интернет-банк. В свою очередь с помощью авторизации через интернет-банк можно получить доступ к различным порталам, интернет-магазинам и кредитным платформам. Такие ситуации возникают из-за того, что мошенники пользуются желанием человека найти работу, убеждая его в том, что он может спокойно передать свои данные доступа к интернет-банку – имя пользователя, пароль – потенциальному работодателю. Готовность человека довериться авторитету – это то, чем манипулируют мошенники", - объясняет Янис Мурниекс, руководитель отдела обслуживания частных лиц банка Citadele.

Банк напоминает: ни в коем случае никому не передавайте свои данные доступа к банковскому счету. Тщательно беречь нужно также пароли электронной подписи, чтобы мошенники не воспользоваться ими для аутентификации в банке и на страницах электронных услуг государственных органов. Цифровая идентичность облегчает получение услуг, но эти данные необходимо защищать так же, как и любой другой документ, удостоверяющий личность.