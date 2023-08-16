Разрушительная буря в Латвии: страховщики получили заявки на 14 миллионов евро
Foto: DELFI

В связи с разрушительной бурей, которая бушевала в Латвии 7 августа, страховые компании получили от пострадавших заявки на возмещение ущерба на общую сумму 13-14 миллионов евро. Об этом в среду в передаче "Утренняя панорама" заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из общей суммы около 4-5 миллионов евро - это заявки за ущерб урожаю, такая же сумма - за ущерб имуществу (окна, крыши), а 3-4 млн евро - по страхованию KASKO за ущерб автомобилям.

На данный момент получено 2500 заявок о причиненном бурей ущербе.

При этом Абашин отметил, что общая сумма возмещений может еще вырасти.

Как сообщалось, 7 августа Латвия пережила одну из самых сильных и разрушительных бурь последних лет — порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, а в Добеле — 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но также крупным градом и грозами.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе