Сейм принял закон о среднесрочной структуре госбюджета на 2022, 2023 и 2024 годы

За законопроект проголосовали 52 депутата Сейма, а 33 парламентария воздержались. Цель закона обеспечивает среднесрочное планирование. Сейм приступает к рассмотрению госбюджета-2022: в документе более 200 поправок, предполагается, что парламентские дебаты могут растянуться на несколько дней.

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Согласно утвержденному Сеймом закону доходы госбюджета в 2022 году составят 10,9 млрд евро, в 2023 году — 12 млрд евро.

Согласно закону, скорректированные предельно допустимые расходы государственного бюджета в 2022 году составят 10,79 млрд евро, в 2023 году — 10,18 млрд евро, а в 2024 году — 10,44 миллиарда евро.

Закон также предусматривает, что общий годовой прирост займов местных самоуправлений в 2022 году составит 188 138 258 евро. В 2023 и 2024 годах общий годовой прирост кредитов составит 118 138 258 евро. При подготовке закона о государственном бюджете на 2023 год и закона о среднесрочной структуре бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы будет уточнено общее допустимое увеличение займов.

В законе указано, что в 2022, 2023 и 2024 годах при решении взять займ приоритет отдается займам на реализацию проектов, финансируемых Европейским союзом, и благодаря иной иностранной финансовой помощи, займам на строительство нового дошкольного учреждения или расширение существующего дошкольного учреждения. Это призвано сократить очереди в детсады.

Внутренний валовой продукт (ВВП), по прогнозам, в сравнительных ценах составит

28,89 млрд евро в 2022 году, 29,89 млрд евро в 2023 году и 30,90 млрд евро в 2024 году. При подготовке закона использовался прогноз темпов роста ВВП: в 2022 году — 5%, в 2023 году — 3,5%, в 2024 году — 3,4%.

При подготовке закона использовался и альтернативный прогноз, при котором рост ВВП составит в 2022 году только 2,7%, в 2023 году — 3%, в 2024 году — 3,1%.

Показатель дефицита государственного бюджета в соответствии с методологией Европейской системы счетов, установленной в соответствии с Постановлением Европейского парламента и Совета от 21 мая 2013 года о европейской системе национальных и региональных счетов в Европейском союзе в 2022 году, составляет минус — 4,7% ВВП в 2022 году, — 2,1% ВВП в 2024 году и -1,3% ВВП в 2024 году.

Закон о среднесрочных бюджетных рамках на 2022, 2023 и 2024 годы был подготовлен в то время, когда латвийская экономика и государственные финансы все еще испытывали затруднения из-за пандемии Covid-19, что привело к значительным изменениям в проводимой на данный момент фискальной политике.

При подготовке Закона "О среднесрочных бюджетных рамках на 2022, 2023 и 2024 годы" Кабинет Министров принял решения о дополнительных мерах поддержки для смягчения негативных последствий пандемии и о реализации дополнительных государственных инвестиционных проектов.

Предусматривается, что государство предоставляет необходимое софинансирование в размере 30% выплачиваемых самоуправлениями пособий по обеспечению гарантированного уровня доходов и жилищных пособий.

В закон включена статья, согласно которой распределение поступлений от подоходного налога с жителей государственным бюджетом и бюджетами самоуправлений на 2022, 2023 и 2024 годы выглядит следующим образом: в госбюджет идет 25%, а в бюджет самоуправлений — 75%.

Предусматривается, что негативное влияние государственных обществ капитала на общий бюджет в 2023 и 2024 годах может превышать 5 млн евро только, если на это дано согласие Кабинета министров. Аналогичная норма будет действовать и в отношении муниципальных обществ капитала. Информация о том, какое влияние — фактическое и прогнозируемое — на расходы и доходы бюджета — оказываются государственные общества капитала должна быть публично доступна. В закон включена статья, которая предусматривает, что АО Latvenergo, AО Latvijas valsts meži, АО Augstsprieguma tīkls, АО Latvijas loto и АО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs выплачивают дивиденды в размере 64% от прибыли.