Служба госдоходов выплатила 33,73 млн евро налогоплательщикам, пострадавшим от кризиса из-за Covid-19

Служба государственных доходов (СГД) до 6 января выплатила поддержку в размере 33,73 млн евро налогоплательщикам, пострадавшим от кризиса из-за Covid-19, сообщает агентство LETA.

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После получения одобрения Европейской комиссии на выплату поддержки СГД на основании 17 263 заявлений выплатила зарплатные субсидии и гранты на обеспечение потока оборотных средств на общую сумму 33,73 млн евро.

По 14 644 заявлениям выплачены зарплатные субсидии в размере 14,46 млн евро. Всего в СГД поступило 23 773 заявления на субсидирование заработной платы.

Также к вечеру 6 января по 2619 заявлениям выплачены гранты на обеспечение оборотных средств в размере 19,26 млн евро.

В течение 2021 года СГД приняла 8 695 решений о продлении срока уплаты налогов на общую сумму 194 млн евро, а в непосредственной связи с третьей волной "Covid-19" до 2 января этого года было принято 11 решений о продлении срока платежей до 30 июня 2023 года на общую сумму 242 720 евро.

Подать заявку на получение субсидий на заработную плату и гранты на обеспечение оборотных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года можно до 17 января 2022 года, а за январь — до 15 февраля 2022 года.

Как сообщалось ранее, с целью помочь предпринимателям и субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность, во время ограничений в стране в связи с быстрым распространением Covid-19, правительство в ноябре прошлого года утвердило программу поддержки для работников, самозанятых лиц и плательщиков патентной платы, а также предприятий.