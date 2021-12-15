Субсидии на зарплаты и оборотные средства: ЕК поддержала программу помощи предприятиям, пострадавшим от Covid-19

Латвия получила согласование Еврокомиссии на реализацию программы грантов оборотных средств. А потому Служба государственных доходов уже в ближайшие дни приступит к оказанию поддержку тем коммерсантам, которые подали соответствующие заявки, сообщает Министерство экономики.

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Согласование на реализацию программы субсидирования зарплат может быть получено в ближайшие дни.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) указывает, что после получения одобрения Еврокомиссии предпринимателям, чья экономическая деятельность была приостановлена ​​или затронута из-за "ковидных" ограничений, будет компенсировано падение объема оборотных средств.

Те предприятия, которые уже подали заявления в Службу государственных доходов, получат поддержку немедленно, а всех остальных призывают подавать заявки до 15 января.

Как уже сообщалось, 22 ноября Служба государственных доходов начала прием заявок на получение субсидии на пополнение оборотных средств. Большая часть заявок компаний уже рассмотрена, поэтому после вступления в силу постановлений Кабинета Министров начнет оказываться поддержка

Генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе отмечает, что те предприниматели, которые имеют право на поддержку, получат ее вовремя. "Служба госдоходов провела всю необходимую подготовку, чтобы те компании, которые имеют право на поддержку преодоления кризиса Covid-19 в соответствии с постановлением Кабинета министров, получили их своевременно", — поясняет Яунземе.

Компании, самозанятые лица и патентообладатели, деятельность которых существенно затронута из-за ограничений, наложенных на распространение Covid-19, должны подать заявку на получение поддержки за октябрь и ноябрь в Системе электронного декларирования Службы государственных доходов до 15 января 2022 года.

Грант на оборотные средства доступен в объеме 30% от брутто-зарплаты на предприятии, включая взносы обязательного социального страхования, сделанные работодателем, общие суммы, за которые начислялись налоги в июле, августе и сентябре 2021 года. При этом грант не может превысить 250 тысяч евро в каждый месяц поддержки отдельно.

В то же время следует отметить, что ряд секторов экономики в октябре и ноябре не были затронуты ограничениями, введенными в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией, связанной с Covid-19, поэтому такая поддержка не будет доступна в ряде секторов. Список отраслей экономики, которые не могут получить поддержку, опубликован в приложении к соответствующим постановлениям Кабинета министров.

Гранты на оборотный капитал будут доступны до конца января следующего года для налогоплательщиков, чья экономическая деятельность запрещена из-за мер эпидемиологической безопасности в связи с распространением инфекции Covid-19.