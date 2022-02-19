Треть жителей в этом году ожидает роста своих доходов

Примерно треть жителей Латвии — около 34% — в этом году ждут, что их доходы вырастут, а 45% предполагает, что доходы останутся на прежнем уровне. Об этом свидетельствует опрос, проведенный SEB banka в январе.

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Небольшое падение доходов ожидают 14% респондентов, а 9% предполагают, что они упадут существенно. Пессимистов, ожидающих ухудшения ситуации с доходами, на 14% меньше, чем в прошлом году.

Позитивнее всего настроены молодые люди от 18 до 39 лет — половина из них уверена, что доходы вырастут. Половина респондентов в возрасте от 40 до 59 лет считают, что их доходы не изменятся. А пессимистичнее всего люди в возрасте от 60 до 74 лет: 35% ждут падения доходов.

Чаще всего роста доходов ожидают студенты, которые, скорее всего, планируют в этом году закончить учебу и начать работать, а также самозанятые и офисные работники.

В свою очередь почти половина занимающих руководящие должности и квалифицированных специалистов, а также рабочих и занятых в сфере торговли, полагают, что их доходы в этом году не изменятся.

"Результаты опроса показывают сдержанно-оптимистичный настрой, который обычно различается в разных возрастных группах. Оптимизм наиболее характерен для молодых людей и с возрастом снижается. Основанием для этого является ситуация на рынке труда. Молодые люди более активны и более гибкие, когда дело касается освоения каких-то навыков. Это придает им уверенности на рынке труда и позволяет делать более оптимистичные прогнозы относительно доходов.

Несмотря на то, что экономика продолжает расти, а вместе с этим растет и средняя зарплата — это чувствуют не все и не сразу. Ситуация с Covid-19 тоже достаточно непредсказуема. Поэтому осторожный взгляд на ситуацию скорее положителен — не будет чрезмерного разочарования, если запланированное не осуществится.

Тем не менее существующие уже долгое время трудности интеграции на рынке труда для представителей старшего поколения указывают на необходимость глубоких исследований и соответствующих решений. В нынешней демографической ситуации особенно важно, чтобы с возрастом жители сохраняли способность и возможность вести полноценную трудовую жизнь", — отмечает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

Результаты опроса показывают, что более двух третей населения планируют в этом году более крупные покупки или инвестиции. Почти половина в этом году хочет улучшить жилищные условия — 31% опрошенных планируют отремонтировать жилье, а 13% — купить квартиру или построить дом. В свою очередь, каждый шестой в этом году планирует купить новый автомобиль.

По результатам опроса, 13% респондентов планируют начать экономить в этом году, а 26% респондентов решили откладывать еще больше, чем раньше. Кроме того, количество людей, планирующих начать инвестировать в фонды, ценные бумаги или другие финансовые инструменты, увеличилось с 3% до 9% в этом году по сравнению с началом прошлого года.

Исследование было заказано банком SEB в январе этого года исследовательской компанией Norstat. В нем приняли участие 1002 жителя в возрасте от 18 до 74 лет.