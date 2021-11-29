За десять месяцев дефицит госбюджета-2021 приблизился к миллиарду евро

За первые десять месяцев этого года расходы государственного консолидированного общего бюджета существенно превысили расходы. Дефицит госбюджета составляет 924,7 млн евро, что на 514,8 млн евро больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщило агентству LETA Министерство финансов.

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Расходы госбюджета-2021 за период с января по октябрь включительно составили 11,30 млрд евро, а доходы — 10,38 млрд евро. Министерство финансов объясняет высокий уровень дефицита тем, что правительство оказывает поддержку народному хозяйству в условиях пандемии Covid-19.

Доходы выросли

Доходы бюджета за первые десять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года возросли на 1,05 млрд евро или на 11,3%.

Минфин отмечает, что в первые десять месяцев 2020 года доходы снизились по сравнению с тем же периодом еще допандемийного 2019 года. В январе-октябре 2021 года доходы вновь пошли вверх. Это происходит в основном за счет высоких налоговых поступлений.

В этом году самый большой прирост демонстрируют доходы от налога на добавленную стоимость (НДС). Доходы консодидированного бюджета составили 2,4 млрд евро, что на 334,7 млн евро больше, чем в тот же период прошлого года. Две трети прироста доходов от НДС в этом году обеспечивает торговля. На рост доходов от НДС оказывает влияние инфляция — 2,4% за десять месяцев, по данным Центрального Статистического управления (ЦСУ).

Поступления от акциза за десять месяцев этого года составили 0,92 млрд евро, что на 32,3 млн евро или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако поступления от акциза на 12,5 млн евро или 1,3% не достигают запланированной суммы, сообщает Минфин. Наибольшее несоблюдение зафиксировано в торговле алкогольными напитками и пивом — эти сферы отстают от плана на 19,8 млн евро и 6,2 млн евро соответственно. Во многом на это повлияла эпидемиологическая ситуация в стране и снижение потребления, что, скорее всего, связано с ограниченным функционированием развлекательных заведений, поясняет Минфин.

В этом году в Латвии в целом произошел значительный рост средней заработной платы. По данным ЦСУ, во втором квартале этого года средняя зарплата достигла 1237 евро, что на 10,2% больше, чем во втором квартале прошлого года. Повышение средней заработной платы и снижение уровня безработицы обеспечили более высокие поступления от налогов на рабочую силу по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на то, что база налогооблагаемого дохода по подоходного налога с жителей была уменьшена за счет увеличения необлагаемого минимума для пенсионеров, а также повышения максимального порога для применения необлагаемого минимума для работников, поступления в госбюджет от этого вида налога возросли. Выручка за десять месяцев составила 1,54 млрд евро, что на 51,3 млн евро или 3,5% больше, чем в прошлом году. Поступления от подоходного налога с жителей в отчетном периоде превышают запланированные на 102,3 миллиона евро или 7,1%. Это означает, что больше средств досталось и самоуправлениям — на 54,6 млн евро больше, чем было запланировано.

В этом году с 1 января ставка обязательных взносов на социальное страхование была снижена на один процентный пункт, что снизило налоговую нагрузку и повысило конкурентоспособность страны в регионе. Доходы Государственного агентства обязательного социального страхования в общем бюджете были на 95,1 млн евро или на 4% выше, чем в прошлом году, и составили 2,47 млрд евро.

Неналоговые доходы общего бюджета росли еще быстрее, чем налоговые. Сумма таких доходов в общем бюджете составляет 0,68 миллиарда евро, что на 100,1 миллиона евро или на 17,2% больше, чем за последние десять месяцев. Неналоговые поступления в основной государственный бюджет в этом году планировалось ниже, чем в прошлом году, таким образом, десятилетний план был перевыполнен на 147 миллионов евро или на 35,8%.

Доходы от иностранной финансовой помощи составили 1,17 млрд евро, что на 111,6 млн евро или на 10,5% больше, чем в январе-октябре 2020 года. Увеличение этих доходов связано с авансовым платежом в размере 237,4 млн евро, полученным в сентябре для реализации Европейского механизма восстановления и устойчивости, который был одобрен Европейской комиссией в прошлом году для борьбы с последствиями Covid-19 в Европейском союзе ( ЕС) страны-участницы.

Расходы возросли еще больше

Но расходы государственного бюджета, превышающие рост доходов, росли тоже очень быстро — в два раза быстрее, чем в первые десять месяцев 2020 года. Рост расходов за десять месяцев достигает 1,57 млрд евро или 16,1%, а общие расходы бюджета составляют 11,3 млрд евро.

В Минфине подчеркивают, что объем одобренной правительством поддержки для смягчения воздействия Covid-19 на экономику в этом году значительно увеличился. Это в основном и повлияло на дефицит государственного базового бюджета в размере 1,12 млрд евро. В то же самое время профицит государственного специального бюджета составляет 63 млн евро, бюджета самоуправлений — 69,2 млн евро.

Если в прошлом году, по данным Министерства финансов, поддержка национальной экономики в условиях Covid-19 составила 1,28 млрд евро или 4,4% валового внутреннего продукта (ВВП), то объем утвержденной поддержки на 2021 год уже достиг примерно 3,5 млрд евро или 11,2% ВВП.

Согласно информации Минфина, к концу октября этого года расходы, связанные с Covid-19, составили 1,62 миллиарда евро по сравнению с 0,43 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года.

За первые десять месяцев этого года расходы на компенсации в общем бюджете увеличились на 177,8 млн евро или 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,31 млрд евро, из которых 80,2 млн евро или 8,1% приходятся на бюджет местных самоуправлений и 102 миллиона евро или 8,9% на госбюджет.

Наибольший рост оплаты труда наблюдается в сфере здравоохранения, а также в сфере внутренних дел, на которые приходится наибольшая доля увеличения расходов на оплату труда в госбюджете. Субсидии и дотации также значительно увеличились в общем бюджете, составив 217,5 млн евро, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году. В первые десять месяцев они составили 2,33 млрд евро, причем наибольший рост по сравнению с предыдущим годом приходится на сферу здравоохранения.

По данным ЦСУ, средняя заработная плата работников здравоохранения во втором квартале текущего года была на 39,1% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что обусловлено как увеличением бюджета, так и дополнительными средствами, выделенными на работу в условиях Covid-19.

Как сообщает Минфин, наибольший рост расходов в общем бюджете наблюдается в социальной сфере. Социальные выплаты увеличились на 1,104 млрд евро или 37,1%, составив 4,08 млрд евро. При этом пенсионные расходы увеличились на 141,8 млн евро, или на 7,3%, в основном за счет индексации пенсий.

Расходы на другие выплаты возросли на 962,4 миллиона евро или 92,7% (включая поддержку, оказываемую жителям и предприятиям из-за Covid-19). В том числе 500,9 млн евро было выплачено компаниям в виде грантов на пополнение оборотного капитала, 135,9 млн евро в виде пособий по простою и 21 млн евро в виде субсидий заработной платы. Также 187,9 миллиона евро было выплачено семьям с детьми (пособие на каждого ребенка в размере 500 евро) и 109,9 миллиона евро пожилым людям и людям с ограниченными возможностями (200 евро).

Платежи социального характера в государственный специальный бюджет увеличились на 173,8 млн евро или 7,2%, достигнув 2,6 млрд евро и, с учетом еще более быстрого роста доходов, включая гранты из основного бюджета, ситуация в этом бюджете по сравнению с 2020 годом улучшается.

Минфин отмечает, что из-за пандемии Covid-19 расходы на больничные росли быстро. За первые десять месяцев года эти расходы достигли 249,4 миллиона евро, что на 51,3 миллиона евро или 25,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этом году увеличилось как количество получателей пособий по болезни, так и длительность больничных.

Расходы на пособие по безработице в этом году составили 101,1 миллиона евро, что на 30 миллионов или 22,9% меньше, чем за первые десять месяцев прошлого года. Снижение произошло за счет более низкого уровня зарегистрированной безработицы и более низкого среднего размера пособия.

В следующем году и в последующие годы ожидается значительное увеличение расходов, связанных с освоением иностранной финансовой помощи — с учетом начала планового периода ЕС с 2021 по 2027 год, реализацией программ Европейского фонда восстановления и устойчивости, а также проекта Rail Baltica.