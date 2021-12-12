За уход от налогов предпринимателя приговорили к лишению свободы
Foto: Pexels.com, Dziana Hasanbekava

Рижский районный суд приговорил некоего предпринимателя за уход от уплаты налогов к сроку лишения свободы, а также обязал бизнесмена заплатить компенсацию, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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Суд постановил наказать предпринимателя лишением свободы на семь месяцев, а также применить такую меру лишение права заниматься всеми видами коммерческой деятельности сроком на два года. Бизнесмен обязан выплатить компенсацию за нанесенный государству ущерб в объеме 83 605.

Согласно постановлению суда, должностное лицо компании, осуществляющей деятельность в сфере грузовых и пассажирских перевозок, систематически подавало в Службу государственных доходов декларацию по налогу на добавленную стоимость, декларацию по корпоративному подоходному налогу с годовой отчетностью и отчеты об обязательных взносах государственного социального страхования от доходов работников, по подоходному налогу с жителей и госпошлинам в отчетном месяце.

Должностное лицо не уплатило начисленные в установленный срок и в полном объеме суммы налогов в государственный бюджет, тем самым уклонившись от уплаты налогов и аналогичных платежей, что нанесло государству большие убытки.

Суд признал, что в результате деятельности должностного лица требования нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, не были соблюдены в финансово-хозяйственной деятельности.

Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

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