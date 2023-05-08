Минэкономики проверило дома 602-й серии: они признаны безопасными

Построенные в советское время многоквартирные дома 602-й серии безопасны и пригодны для дальнейшей эксплуатации. К такому заключению пришли строительные эксперты, которые по заказу Министерства экономики проверили техническое состояние зданий в нескольких городах Латвии.

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Всего было проверено 18 многоквартирных домов 602-й серии — 15 девятиэтажных и три шестиэтажных здания в Елгаве, Огре, Саласпилсе и рижских микрорайонах Иманта, Плявниеки и Дарзциемс. Все дома были сданы в эксплуатацию в период с 1974 по 2006 годы.

В ходе проверки специалисты оценивали техническое состояние фундамента и несущих конструкций зданий, а также их общую устойчивость. Состояние домов было признано "соответствующим требованиям механической прочности и устойчивости зданий".

Вместе с тем в двух зданиях было выявлено предаварийное состояние крыши. Также небезопасными были признаны несущие конструкции балконов.

Подробнее с результатами исследования механической прочности и устойчивости конструкций многоквартирных жилых домов 602-й серии можно ознакомиться на сайте Минэкономики.

Также в этом году планируется исследовать состояние многоквартирных домов 316-й и 318-й серий, а в 2024-м — 104-й и 119-й серий.