Юрмала без русских туристов. Предложение дополнили три новых отеля

Еще несколько лет назад юрмальский гостиничный бизнес полностью зависел от российских отдыхающих, количество белорусских гостей тоже стремительно росло. Но пандемия Covid-19, а особенно война, начатая Россией в Украине, существенно изменили ситуацию. Сейчас отрасль в основном поддерживают местные отдыхающие из соседних стран Балтии.

Количество туристов в Юрмале при этом постепенно увеличивается, поскольку число жителей Балтии растет быстрее, чем раньше, — говорит Александра Страмкале, руководитель Центра туристической информации Юрмальского самоуправления, прогнозируя хороший летний сезон. Ей вторят представители новейших отелей курортного городка, однако признают: показателей 2019 года этим летом пока вряд ли удастся достичь.

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