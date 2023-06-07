Юрмала без русских туристов. Предложение дополнили три новых отеля
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Еще несколько лет назад юрмальский гостиничный бизнес полностью зависел от российских отдыхающих, количество белорусских гостей тоже стремительно росло. Но пандемия Covid-19, а особенно война, начатая Россией в Украине, существенно изменили ситуацию. Сейчас отрасль в основном поддерживают местные отдыхающие из соседних стран Балтии.

Количество туристов в Юрмале при этом постепенно увеличивается, поскольку число жителей Балтии растет  быстрее, чем раньше, — говорит Александра Страмкале, руководитель Центра туристической информации Юрмальского самоуправления, прогнозируя хороший летний сезон. Ей вторят представители новейших отелей курортного городка, однако признают:  показателей 2019 года этим летом пока вряд ли удастся достичь.

Из этой статьи вы также узнаете:

- Как планируют зарабатывать новые отели;

- Какие услуги отельеров нынче в тренде;

- Что такое летние отели;

- Как можно взбодрить туристическую отрасль?

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