Цель участия Рижского порта в хакатоне «City to Sea» - разработка инновационных решений для улучшения работы порта

С 22 по 24 апреля в Риге пройдет международный 48-часовой хакатон "City to Sea", целью которого является разработка инновационных и устойчивых решений в рамках миссии "Jūra 2030". Участники хакатона будут работать над идеями, которые потенциально смогут стать основой разработки новых технологий мирового уровня в области мобильности, логистики и аквакультуры. Управление Рижского Свободного порта также участвует в хакатоне с тем, чтобы найти новые решения различных проблем, связанных с окружающей средой и мобильностью.

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"Рижский порт развивается как современный порт Северной Европы, открытый для сотрудничества, бизнеса и инноваций. Участие в различных инновационных мероприятиях, где встречаются наука, идеи, инвестиции и бизнес, вносит реальный вклад в развитие как порта, так и экономики Латвии. Порт фактически является площадкой для тестирования новых решений, и более того — мы являемся "первым заказчиком", внедряющим эти решения на основе наших деловых и технологических навыков, что позволяет создавать более точные сценарии дальнейшего развития новых проектов", — отметил Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта.

"За последние годы мы уже опробовали целый ряд новых технологий, разработанных как в рамках хакатонов, так и других научных и бизнес-проектов, среди них - новые методы сбора исторического загрязнения грунта акватории, применение дронов для исследования акватории и оценки технического состояния причалов, а также использование математических моделей для мониторинга движения водных потоков Даугавы. Также и в этом году, участвуя в хакатоне "City to Sea", мы ищем решения технологических задач в области охраны окружающей среды, автоматизации процессов и усовершенствования различных информационных систем", — добавил В. Зепс.

Управление Рижского Свободного порта запустило комплекс мероприятий по цифровому преобразованию портовых процессов с тем, чтобы более активно внедрять принципы "умного порта" в его повседневную работу, интегрировать целый ряд информационных систем, которые обеспечивают эффективную передачу информации поддерживая работу порта как мультимодального транспортного узла. Цифровизация не только сделает работу порта и кластера портовых компаний более эффективной, но и обеспечит базу данных для реализации новых решений по взаимодействию с городом, городским транспортом и другими службами.

Управление Рижского Свободного порта уже является участником ряда международных платформ, таких как Copernicus Marine Service или Common Information Sharing Environment.

В хакатоне примут участие несколько менторов из Управления Рижского Свободного порта и компании "Rīgas Brīvostas flote" – эти специалисты возглавят работу по поиску решений для восьми важных задач, стоящих перед Рижским портом:

Разработка инновационных и экологических решений по уменьшению выбросов (например, двойное топливо, каталитические системы и альтернативные топливные решения и т.д.) для технических судов "Rīgas Brīvostas flote" с топливными двигателями – лоцманских, гидрографических судов, ледоколов;

Повышение эффективности контроля мониторинга качества воздуха;

Развитие альтернативной заправочной инфраструктуры в Рижском порту;

Внедрение самоходных транспортных средств в Рижском порту;

Внедрение 5G, повышение скорости и качества передачи больших объемов данных в порту – для эффективной работы в области замеров глубин (корабль/дрон – берег);

Самые точные средства обнаружения загрязнения воды – сенсоры, воздушные дроны, водные дроны;

"Умные" решения по сбору загрязнений для акватории порта;

Исследование "умных" решений для системы VTS (Система управления движением судов) в Рижском порту.

Хакатон "City to Sea", в котором участвуют организации государственного управления, частного и исследовательского секторов, организован Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA). Кроме LIAA в его организации принимают участие Рижский технический университет (РТУ) и инновационное движение "VEFRESH" при поддержке инновационных сообществ EIT Food и EIT Urban Mobility Европейского института инноваций и технологий (EIT), а также Литовского центра цифровых инноваций "Agrifood".

Партнеры хакатона - Управление Рижского Свободного порта, Рижская дума, Accenture, Latvijas Mobilais telefons, Институт исследования безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды "BIOR", Латвийская морская академия и Латвийский институт гидроэкологии.