Олимпийские медали завоеваны на санях, сделанных в Рижском порту

Бобслей, скелетон и санный спорт уже несколько десятилетий являются одними из самых популярных зимних видов спорта не только в Латвии, но и во многих других странах мира, собирая значительное количество болельщиков как на ледовых трассах, так и у экранах телевизоров. Успехи латвийских спортсменов – медали, завоеванные ими на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, прославили Латвию во всем мире. Однако для того, чтобы добиться успеха в этих технических видах спорта, где судьбу медалей зачастую решают сотые или даже тысячные доли секунды, кроме высокого уровня физической и моральной подготовки спортсменов, необходима и наилучшая техническая оснащенность. Основные компоненты инвентаря этих технических видов спорта – корпуса – производятся здесь, в Риге, на предприятии "Prestol", работающем в Рижском порту.

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"Prestol" специализируется на разработке и использовании высокоэффективных композитных материалов при производстве лодок, досок SUP и деталей самолетов. Латвийские пионеры бобслея и специалисты по бобостроению на протяжении 6 лет ценят технологический опыт и компетенцию "Prestol" в области композитных материалов. В рамках этого сотрудничества общими усилиями производятся бобы для латвийских спортсменов, а также для бобслеистов США, Канады, Японии, Кореи, Швейцарии и других стран.

Так, например, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине 13 из 20 команд соревновались на бобслейных санях, спроектированных и произведенных в Латвии, а корпусы этих саней изготовило предприятие "Prestol". Женский экипаж двухместного боба из США на этих санях завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

"Принципы аэродинамики на бобслейной трассе отличаются от тех, которые необходимо учитывать, например, в сфере авиации. Бобу приходится справляться с воздействием различных сил, такими как давление воздуха, вибрация, а также сила тяжести. Учитывая объем этих разных нагрузок, нам необходимо найти золотую середину между эластичностью, прочностью и весом материала. Работа над проектом бобслейных саней требует высокой точности и аккуратности исполнения. На разработку одного боба может уйти от одного до полутора лет", — описал специфику работы при разработке олимпийских саней владелец компании Ото Дзенис.

Хотя Олимпийские игры в Токио только что закончились, компания уже работает над новыми бобслейными проектами. Работы по проектированию ведутся в тесном сотрудничестве с предприятием "Bobsleja tehniskais centrs (Технический центр бобслея)", которым руководит опытный мастер Янис Скрастиньш.

"Эта работа занимает много времени и требует высокой точности. Даже после того, как работа над прототипом будет завершена, потребуется еще несколько месяцев, чтобы сделать подходящий для трассы боб. Хотя бобслейные сани изготавливаются в соответствии с определенными стандартами и международными нормами, это не означает, что только точная инженерия гарантирует успех. Ключ к успеху лежит в практическом опыте, поэтому благодаря нашим бобслейным традициям, знаниям и пониманию этого спорта Латвия входит в число ведущих держав в этом виде спорта", — подчеркнул руководитель предприятия "Bobsleja tehniskais centrs" Я. Скрастиньш.