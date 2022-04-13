Рижский порт принял первый круизный корабль в этом сезоне

Вчера, 12 апреля, первый круизный корабль MV Hamburg зашел в Рижский порт -таким образом, сезон круизного туризма в Риге можно считать открытым.

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MV Hamburg с 324 пассажирами на борту прибыл в Ригу из Клайпедского порта и отправился в Таллинн во вторник днем.

В рамках 12-дневного круиза, стартовавшего в Гамбурге, круизный лайнер посетит несколько городов Балтийского моря, в том числе Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Гданьск, Киль и другие.

Длин судна - 144 м, ширина - 22 м, максимальная вместимость - 420 пассажиров и 170 членов экипажа.

"Мы рады снова приветствовать в Риге круизные суда, хотя надо признать, что этот сезон будет непростым. В настоящее время запланировано около 120 заходов круизных судов, которые доставят в Ригу более 100 000 пассажиров. В то же время необходимо иметь в виду, что меняющаяся геополитическая ситуация и война в Украине могут и, скорее всего, окажут влияние на планы операторов круизных лайнеров и количество ожидаемых заходов. Тем не менее, мы готовы принять в Риге каждого круизного пассажира, предоставляя возможность познакомиться с нашей прекрасной и гостеприимной столицей, а также укрепить экономику и туристический сектор города", - подчеркнул Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс.

Планируется, что сезон круизных судов в Риге в этом году продлится с апреля по октябрь.