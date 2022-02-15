В развитие инфраструктуры Управление Рижского порта планирует инвестировать 19,8 миллиона евро

В 2022 году в развитие инфраструктуры Рижского порта Управление Рижского свободного порта планирует инвестировать 19,8 миллиона евро, что на 24% или 3,8 млн. евро больше, чем в прошлом году. Из общего объема инвестиций около 60% или 11,6 млн. евро составит финансирование из бюджета Управления Рижского свободного порта, 40% или 7,8 млн. евро – софинансирование из фондов Европейского Союза.

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Инвестиционный план Рижского свободного порта на 2022 год предусматривает инвестиции в очистку и углубление акватории порта, совершенствование гидросооружений порта, а также в работы по модернизации нескольких причалов. Также планируется строительство и реконструкция автомобильных подъездных путей и путепровода, развитие железнодорожной инфраструктуры, а также инвестиции в информационные технологии, дигитализацию и в реализацию проектов автоматизации.

Председатель правления Рижского свободного порта Виестурс Зепс: «Запланированные инвестиции – это важная домашняя работа, которая позволит повысить конкурентоспособность и пропускную способность порта, в частности безопасно принимать и обслуживать в порту еще более крупные суда, одновременно оказывая меньше влияния на окружающую среду и глобальную экосистему. Наша цель – укреплять позиции Рижского порта в сетях логистики, создавать необходимые предпосылки для роста порта и работающих в нем предприятий, развивать сектор пассажирских перевозок и активно совершенствовать интеллектуальные технологические процессы в порту».

Одним из наиболее существенных проектов инфраструктуры, в который будет вложена почти половина общего объема инвестиций, предусмотренного на этот год, является строительство путепровода от улицы Твайку до Куньдзиньсалы. Реализация этого проекта обеспечит движение перевозимых автотранспортом грузов в терминалы/из терминалов порта на Куньдзиньсале наиболее щадящим для окружающей среды образом – путем отвода грузоперевозок дальше от центра города, сокращения затрачиваемого на перевозку грузов времени, уменьшения возможных заторов грузовых машин и количества вредных выбросов в городе и вблизи окрестностей порта. Строительные работы в рамках проекта предусмотрено завершить до конца 2023 года.

Также в этом году будет начато проектирование и перестройка железнодорожного моста, ведущего на Куньдзиньсалу (улица Уриекстес), где строительные работы предусмотрено завершить до середины 2023 года. Будут проводиться работы и по укреплению берега на пляже в Даугавгриве, то есть по приведению в порядок дамбы Болдерайского судоремонтного завода (BKRR), которые являются продолжением уже выполненных в 2020 году работ по укреплению берега.

Порт активно ищет возможности для привлечения грантов из фондов ЕС для значительного усовершенствования общей гидроинфраструктуры. В этом году планируется начать разработку технической документации по перестройке морских ворот – Западного и Восточного молов. Этот проект подготовлен и заявлен в программе CEF ЕС. Планируется с весны 2022 года до весны 2023 года осуществить разработку строительных проектов и в случае предоставления финансирования осуществить строительный процесс с 2023 до 2025 года.

Продолжится также работа над развитием территории Спилве. Созданная Управлением Рижского свободного порта рабочая группа с участием бизнес-консультантов, экспертов, ЛАИР, ассоциации самоуправлений и ассоциации предпринимателей оценила территорию Спилве, занимающую 450 га. Проведено предварительное экономическое исследование, территория разделена на 4 зоны развития, и в этом году планируется активная работа над перспективным развитием территории А площадью 78 гектаров, в частности, путем разработки локальной планировки территории и уточнения возможных моделей бизнеса. Планируются переговоры с потенциальными инвесторами и операторами для оценки возможностей привлечения финансирования как из фондов ЕС, так и со стороны частного сектора, в частности консультации с Европейским инвестиционным банком.

В 2022 году продолжится начатая работа и в рамках проекта «Совершенствование и популяризация сети восточно-балтийских яхтенных портов EST-LAT 177». Это позволит усовершенствовать инфраструктуру ряда рижских яхтенных портов, сделав яхтенные порты столицы более доступными и привлекательными как для местных, так и для иностранных энтузиастов парусного спорта. Проект реализуется в рамках Программы эстонско-латвийского трансграничного сотрудничества INTERREG Европейского фонда регионального развития (ERAF) на 2014-2020 годы.

Планируется работа и над эскизным проектом нового, современного пассажирского терминала, который в будущем способствовал бы более активному движению круизных судов и паромов через Рижский порт и соответственно увеличил бы численность пассажиров на судах в Риге. Управление Рижского свободного порта в рамках этого проекта начало разработку проекта строительства причала в порту на улице Экспорта, намечено также привлечение внешнего финансирования на исследовательские работы по установке альтернативного электроподключения для круизных и других пассажирских судов.

Осознавая важность интеллектуальных технологий и зеленой энергии и их влияние на экономические и бизнес-процессы, Управление Рижского Свободного порта предусматривает развитие и инвестиции в проекты, связанные с зеленой энергией, интеллектуальными технологиями и ИТ. В реализацию проектов развития дигитальных технологий и IT-решений в порту в этом году Управление Рижского свободного порта планирует инвестировать почти миллион евро.