В жилом районе Кундзиньсалы устроена новая дренажная система

25 ноября текущего года, согласно решению Департамента городского развития Рижской думы, был сдан в эксплуатацию строительный объект для осушения жилого района Кундзиньсалы, который был реализован по заказу Управления Рижского Свободного порта. Для того чтобы снизить риски затопления в одном из самых густонаселенных районов на территории Рижского порта, в настоящее время в рамках проекта на Кундзиньсале создана новая дренажная система и построена насосная станция.

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Рельеф жилого района Кундзиньсалы имеет форму впадины, в результате этого район исторически подвергался риску затопления весной или во время проливных дождей. На острове проживает около 450 человек, и во время продолжительных дождей из-за повышения уровня грунтовых вод их сады подвергаются затоплению, наносится ущерб фруктовым деревьям и подвалам, а жители иногда даже вынуждены передвигаться по территории своего участка по пешеходным мосткам. Эффективность вновь построенной инфраструктуры можно будет полностью оценить только после первых длительных дождей или во время оттепели, тем не менее, уже на завершающей стадии строительства жители Кундзиньсалы сообщили о снижении уровня грунтовых вод.

Следует отметить, что при разработке проекта большую поддержку Управлению Свободного порта оказала именно ассоциация жителей, которая помогла обеспечить необходимые согласования с землевладельцами, на чьей собственности планировалось строительство дренажной трассы. Так как многие землевладельцы не проживают в Латвии, без участия ассоциации согласование продлилось бы значительно дольше. "Проект был не только технически сложным, но и трудоемким из-за всех необходимых согласований. Мы довольны хорошим сотрудничеством с портом, а также успешным завершением проекта", - добавил М.Кроманс.

"Сегодня устойчивость организации характеризуется не только положительными финансовыми показателями, но и ее целями и результатами при решении проблем, связанных с экологией и социальной ответственностью. Для нас важно, чтобы развитие порта и модернизация инфраструктуры шли рука об руку с соблюдением экологических стандартов, к тому же эти процессы должны быть сбалансированы и соответствовали стандартам качества жизни жителей прилегающих территорий", - подчеркнул Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта, отмечая роль общения и диалога в формировании отношений между Управлением Свободного порта и жителями близлежащих районов.

"Кундзиньсала исторически является одним из самых активных районов, которые прагматично подошли к вопросу сосуществования порта и местных жителей. Данный проект, а также и другие проекты по благоустройству микрорайона, реализованные в жилом районе Кундзиньсалы, служат прекрасным примером сотрудничества и конструктивного диалога, в результате которого была создана устойчивая синергия, от которой выигрывают как жители, так и порт", - отметил А. Зелтиньш.

В этом месяце на Кундзиньсале также началось строительство нового путепровода от улицы Твайка на Кундзиньсалу. Цель проекта - обеспечить более быструю и экологичную доставку грузов в / из портовых терминалов на Кундзиньсале - сократить время, затрачиваемое на транспортировку груза, уменьшить возможное скопление грузовиков и связанные с этим вредные выбросы в окрестностях порта.

Этот проект также предусматривает улучшение инфраструктуры портовых территорий. Для удобства жителей на новом мосту планируется устроить совмещенную пешеходно-велосипедную дорожку, начинающуюся в жилом районе Кундзиньсалы, а также установить освещение проезжей части и тротуаров. В рамках данного строительного проекта также запланирована реконструкция магистральных линий и вводов систем водоснабжения и канализации, а также строительство новых трасс для обеспечения полноценного водоснабжения и сбора сточных вод.

В последние годы Кундзиньсала превратилась в активный складской и логистический центр, специализирующийся в основном на обработке контейнерных грузов. В настоящее время на этой территории переваливают ~ 21% всего грузооборота Рижского порта.