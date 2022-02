В.Зепс: «В этом году в Рижском порту ожидается рекордное количество круизных судов»

На 2022 год заявлено рекордное количество заходов круизных судов в Рижский порт – ожидается прибытие 102 судов, а это означает, что в этом сезоне Ригу смогут посетить около 109 000 круизных туристов.

"График движения круизных судов текущего года ясно указывает на положительную тенденцию восстановления отрасли, в то же время, следует отметить, что это результат активной работы Управления Рижского порта и его партнеров. На всем протяжении пандемии велась систематическая работа с международными отраслевыми ассоциациями, круизными компаниями и судовыми агентами с тем, чтобы подчеркнуть преимущества и превосходство Риги на карте круизных маршрутов", - отметил Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта.

Рижский порт впервые планируют посетить 12 судов, в том числе самый внушительный из заявленных кораблей - 15-палубный лайнер "Voyager of the Seas" круизной компании Royal Caribbean International. Его длина составляет 311,1 метра, и он может одновременно перевозить более 3600 пассажиров.

Первый круизный лайнер в Рижском порту в этом сезоне ожидается 13 апреля. Это будет немецкий лайнер "Hamburg" немецкой круизной компании Plantours Kreuzfahrten с примерно 400 пассажирами на борту.

Ожидается, что в этом году мы сможем увидеть в Риге более крупные суда, чем раньше, также важно то, что 25 круизных лайнеров планируют оставаться в Рижском порту дольше – на два дня. Наибольшее количество заявок на заход в порт было получено от американских и немецких круизных компаний.

Управление Рижского Свободного порта на протяжении нескольких лет является членом различных международных ассоциаций – Cruise Europe (Европейская организация круизов), Cruise Lines International Association (Международная ассоциация круизных линий), Baltic Ports Organization (Организация Балтийских портов), The International Association of Cities and Ports (Международная ассоциация городов и портов) и International Association of Ports and Harbors (Международная ассоциация портов), активно участвуя в повестке дня отраслевых организаций. В рамках успешно начатой работы по маркетингу, этой весной Рижский порт и город Рига вновь будут представлены на крупнейшей и важнейшей выставке мировой круизной индустрии Seatrade Cruise Global, которая пройдет в апреле в США.

В этом году возобновится не только движение круизных судов, но и регулярные пассажирские, автомобильные и грузовые перевозки по морскому маршруту Рига – Стокгольм. 6 апреля в свой первый рейс после перерыва отправится и паром Tallink "Isabelle". Прямые рейсы между столицами Латвии и Швеции запланированы через день. Более подробная информация - на https://lv.tallink.com/ru/riga-stokholma-isabelle .

Список заявленных заходов круизных судов опубликован на сайте Управления Рижского Свободного порта https://rop.lv/ru, а в разделе "Суда в порту" - https://rop.lv/ru/kugi-osta - можно в онлайн-режиме узнать больше о каждом судне, заходящем в порт или ожидаемом в ближайшие дни.