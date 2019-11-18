Аэропорт Сан-Франциско нанял свинку-терапевта для снятия стресса

В международный аэропорт Сан-Франциско в качестве эксперимента приняли на работу свинью-терапевета Джулиану (Лилу), которая будет снимать стресс у пассажиров, пишет со ссылкой на агентство Reuters портал телеканала "Дождь".

В команду уже входят собаки различных пород и размеров. Лилу стала первой в мире свиньей, принятой в "Wag Brigade". Свинку одевают в кепку пилота, красят ногти розовым лаком и выпускают в зал аэропорта, чтобы играть и фотографироваться с пассажирами.

"Люди очень счастливы, что их отвлекают от путешествий, от рутины. Эмоции не зависят от того, отправляются пассажиры на работу или на отдых", — комментирует Татьяна Данилова, хозяйка животного.