В субботу латвийская авиокомпания airBaltic получила 35-й по счету самолет Airbus A220-300. Это третий из восьми самолетов Airbus, которые компания планирует получить в этом году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего airBaltic закупает 50 самолетов Airbus A220-300, сохраняя право приобрести еще 30 таких летательных аппаратов.

С мая 2020 года airBaltic выполняет все рейсы исключительно на самолетах Airbus A220-300. Это решение упрощает обслуживание парка и дает дополнительные преимущества с точки зрения эффективности самолетов.

Характеристики Airbus A220-300 превзошли ожидания авиакомпании, поскольку он обеспечивает более высокие общие характеристики, экономию топлива и удобство как для пассажиров, так и для сотрудников.

Уже сообщалось, что в 2021 году airBaltic перевезла в общей сложности 1,628 миллиона пассажиров, что на 21,4% больше, чем в первый год пандемии в 2020 году.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки компании снизились на 49% до 135,7 млн ​​евро.

Латвийскому государству принадлежит 96,14% акций в капитале airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому бизнесмену Ларсу Туссену, принадлежит 3,86%.