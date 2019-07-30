airBaltic продлевает сезон полетов в Афины и Рейкьявик

Латвийская авиакомпания airBaltic продлевает сезон полетов из Риги в Афины (Греция) и Рейкьявик (Исландия). Рейсы в Рейкьявик будут выполняться до 31 января 2020 года и возобновятся 3 марта 2020 года, а полеты из Риги в Афины продолжатся до 1 декабря 2019 года и вновь возобновятся 4 марта 2020 года.

"Мы видим со стороны наших пассажиров все более растущий спрос на рейсы в Афины и Рейкьявик, поэтому продлили период выполнения полетов на этих маршрутах. Все это стало возможным благодаря тому, что мы постоянно пополняем флот airBaltic гораздо более современными самолетами Airbus A220-300", - говорит исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

С октября по январь полеты между Ригой и Рейкьявиком airBaltic будет выполнять два раза в неделю на самолете Airbus A220-300, пассажиры в пути проведут 3 часа и 55 минут. С декабря 2019 года до января 2020 года рейсы между Ригой и Афинами airBaltic будет выполнять два раза в неделю на самолете Airbus A220-300, время в пути составит 3 часа и 10 минут.