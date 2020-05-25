airBaltic возобновляет полеты в Амстердам, Хельсинки и Мюнхен

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, получившая специальное разрешение Министерства сообщения, возобновляет прямые рейсы из Риги в Амстердам, Хельсинки и Мюнхен, сообщили в авиакомпании.

Рейс из Риги в Амстердам будет совершаться каждый день в 9:05, а рейс Амстердам-Рига каждый день в 10:20.

В свою очередь рейс Рига-Хельсинки будет совершаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 7:45, а рейс Хельсинки-Рига - по этим же дням в 9:45.

Рейс Рига-Мюнхен будет совершаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 17:00, а рейс Мюнхен-Рига - по этим же дням в 19:15.