ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть новейшее судно Tallink

Концерн Tallink Grupp опубликовал эскизы интерьеров челночного судна MyStar, которое строится в настоящее время в Финляндии на верфи Rauma Marine Constructions.

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Внутреннее убранство самого экологичного судна на Балтийском море, которое в качестве топлива использует сжиженный природный газ, создано известным финским архитектурным бюро dSign Vertti Kivi & Co.

По сравнению с Tallink Megastar, который в настоящее время является флагманом флота, дизайн новых пассажирских площадей и маршрутов MyStar стал более размеренным. Всего на судне MyStar насчитывается 14 зон для пассажиров. Специальные пассажирские зоны и применяемые решения позволяют лучше учитывать потребности различных групп пассажиров, будь это семьи, покупатели, бизнес-пассажиры или отдыхающие.

"Задумывая концепцию внутреннего дизайна судна мы исходили из главенствующей темы — красоты Балтийского моря — истории, которую мы рассказываем на борту судна посредством эксклюзивных фотографий и видеоматериалов. Каждая клиентская зона является уникальной и, создавая интерьеры, мы целенаправленно старались создать у гостей судна различное настроение, играя как новыми красками, так и текстурами внутреннего убранства. Соответствующую атмосферу дополнительно создают и смелые световые решения", — сказал ведущий дизайнер и руководитель архитектурного бюро dSign Vertti Kivi & Co Вертти Киви.

В центральной части судна расположится торговый центр Traveller Superstore, который дополняет послание о необходимости заботы об окружающей среде с помощью различных визуальных элементов и воссоздает атмосферу бутиков. В сердце торгового центра расположен прилавок, где посетители смогут познакомиться с новыми товарами и вкусами. На корабле откроется и так называемый Nordic Corner, где будут представлены товары и дизайн Северных стран.

"MyStar — плавучий торговый и развлекательный центр, который отвечает всем разносторонним ожиданиям современных пассажиров, — прокомментировала член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу. — Это наш главный стратегический проект, над которым мы работаем с осени 2019 года. В конце этого лета корабль крестили и спустили на воду. Теперь мы ждем, когда завершатся последние работы".

Ввод в эксплуатацию новейшего челночного судна Tallink запланирован на весну 2022 года. Судно MyStar выйдет на линию между Таллинном и Хельсинки и будет курсировать до Эстонии вместе с паромом Megastar.