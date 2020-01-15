Ryanair закрыла базы на Канарских островах, уволив 200 сотрудников

Во вторник, 14 января, ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что сократила более 200 рабочих мест в Испании, закрыв три базы на Канарских островах, пишет TheLocal.

Среди сокращенного персонала — только пилоты и бортпроводники, отметил на Мадридской пресс-конференции директор по персоналу авиакомпании Даррелл Хьюз.

О закрытии баз на Тенерифе, Лансароте и Гран-Канарии, а также в Жироне (на материковой части Испании) представители Ryanair заявляли еще в августе прошлого года, но в результате переговоров с профсоюзом база в Жироне сохранена.

Компания объясняет сокращение — проблемами с поставками самолетов Boeing 737 MAX. Только в марте-апреле авиакомпания рассчитывала получить до 10 Boeing 737 MAX. Иными словами, Ryanair не хватает самолетов для осуществления запланированного.