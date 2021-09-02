Инвестиции в образование работников — ключ к успеху предприятия: опыт SIA "Karavela"

Говоря о непрерывном образовании и его значении для улучшения качества жизни и карьеры каждого человека, нельзя забывать также о потребности второй стороны — предпринимателей в качественном, знающем и умелом работнике, открытом для новых знаний и вызовов.

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Один из главнейших и важнейших ресурсов любого предприятия — это человеческий капитал, который нередко является даже решающим фактором успеха бизнеса. Поэтому предприниматели стараются все активнее способствовать тому, чтобы учащаяся молодежь приобретала специализацию и компетенцию уже в процессе учебы, а также поощрять интерес и желание работников дополнять свои имеющиеся умения новыми компетенциями, потребность в которых возникает в связи с приходом современных технологий и новых бизнес-процессов почти в каждую отрасль и на каждое предприятие.

Представитель рыбоперерабатывающего предприятия SIA "Karavela" Янис Энделе отмечает, что для предприятия актуально не только постоянное обучение имеющихся работников, но и оттачивание квалификации и умений тех работников, для которых это первое место работы после окончания вуза.

"В связи с развитием и расширением предприятия к нам приходят новые работники, и мы хотим, чтобы они были хорошо образованными в том, что касается их основных компетенций. Даже если перед этим в вузе работник получил, к примеру, квалификацию технолога пищевой промышленности, сейчас реальная ситуация такова, что мы не можем надеяться на то, что к нам придет готовый технолог, который мог бы сразу выполнять все необходимые функции именно в рамках производственных процессов нашего предприятия, так как в вузе он хорошо освоил теорию, но ему не достает практических навыков. Это один из факторов, с которыми нам довольно часто приходится считаться: приходит новый работник — специалист в конкретной области, но мы еще год обучаем его умениям, которыми по сути уже должен был владеть", — рассказывает Я. Энделе.

В то же время он отмечает и другую необходимость. А именно, человек в течение многих лет выполнял конкретную работу и освоил все необходимые практические навыки, чтобы безукоризненно выполнять свои рабочие обязанности, но бывают ситуации, когда у хорошего практика в какой-то момент возникает потребность именно в теоретических знаниях, а это означает необходимость учиться. Он добавляет, что хороший пример — это система образования в Германии, где уже издавна в процессе образования обеспечивается освоение как теоретических знаний, так и практических навыков.

"Учебу на протяжении всей жизни мы не можем воспринимать только как образование, связанное с нашими интересами или хобби — она стала ключом к успешной профессиональной карьере. Ясно, что и в процессе обучения любого формата необходимо комбинировать обе стороны — практическую и теоретическую. В практической сфере тебе нужно постоянно совершенствоваться, шлифовать и улучшать свои умения, выполняя конкретную работу, однако одновременно нужно осознавать — даже если в практической сфере ты очень хорошо движешься вперед, но у тебя нет теоретической базы, то в какой-то момент, когда внедряются новые технологии или меняется производственный процесс, тебе может не хватить знания и умений, чтобы приспособиться к нововведениям. Именно поэтому для каждого специалиста важно в течение всей трудовой жизни качественно сочетать теорию с практикой и по сути непрерывно учиться", — считает Я. Энделе.

Предприниматель также указывает, что непрерывное образование и совершенствование умений не означает лишь сосредоточение исключительно на своих основных рабочих обязанностях — это нужно понимать в намного более широком значении. В частности, нередко важным фактором того, сможет ли человек работать на своем рабочем месте, является не его компетенция, необходимая для выполнения конкретных функций, но и якобы не связанные с ними знания и умения.

"Я сразу вспоминаю два примера из своего опыта. Еще лет десять назад мы были сравнительно небольшим предприятием, на котором работали люди с большим стажем, а у части работников были довольно слабые знания латышского языка. Однако по мере развития предприятия и внедрения новых производственных процессов знание языка стало очень важным для успешного осуществления повседневных процессов. Сегодня все наши работники независимо от национальности свободно владеют латышским языком. Следующим испытанием для наших работников было внедрение компьютеризованной системы управления бизнесом: оказалось, что большинство наших работников не умеют работать с компьютером и это было для них очень большим вызовом, однако без этих знаний они не могли продолжать работать. Ясно, что любым новым знаниям и навыкам люди не могут обучиться или освоить их за неделю или месяц, нельзя также мотивировать их к этому с помощью умных речей на собраниях. Однако за год-два всего этого можно достичь, если у тебя хватает терпения инициировать этот процесс обучения, убедить сомневающихся и обнадежить их ожидаемым положительным результатом", — отмечает Я. Энделе.

Он рассказывает, что еще одним вызовом для предпринимателя является умение правильно комбинировать знания работников различных специальности, чтобы они могли успешно работать вместе. Например, у одного работника могут быть хорошие компьютерные навыки, но может не хвать знаний о процессах в производственном цеху, у специалиста по производству могут быть сравнительно более слабые компьютерные знания. Однако конкретные умения обоих работников существенны для бизнес-процессов предприятия. "Все это нужно уметь правильно комбинировать, ведь мы не строим все заново, а улучшаем уже работающую систему и уровень умений у вовлеченных в нее работников, а это сложнее, чем создавать весь бизнес и команду работников полностью с нуля, соответственно отбирая работников с конкретными умениями и знаниями. Поэтому и в этом случае важно понять — каким дополнительным знаниям и умениям нужно обучить каждого из нас, чтобы создать правильный синергизм. Несомненно, важным фактором является также личное желание и готовность каждого человека учиться", — поясняет представитель SIA "Karavela".

На вопрос о том, насколько работники предприятия открыты для получения новых умений и знаний, Я. Энделе отвечает: "Это извечный вопрос. Ясно, что все новое пугает, однако, когда люди понимают, что на самом деле у них нет другого варианта, как сохранить свою конкурентоспособность и даже способствовать своему карьерному росту, они, возможно поначалу с осторожностью, все-таки включаются в учебный процесс. Конечно, поначалу части наших работников это также давалось нелегко, нужно было выйти из своей привычной зоны комфорта. Однако после освоения новых навыков, оглядываясь назад, человек с удивлением приходит к выводу, что новые знания — это огромное приобретение как для него самого, так и для предприятия в целом. Нередко именно способность работодателя правильно и убедительно пояснить работнику ценность дополнительного образования и ожидаемые выгоды имеет решающее значение для решения работника продолжить учебу", — подчеркивает предприниматель.

Он еще раз отмечает, что именно терпение и время расставляют все по своим местам. "Наивно думать, что в тот момент, когда предприниматель решит все кардинально поменять и внедрить новые процессы, которые потребуют новых компетенций от работников, все сразу воспримут это с восторгом и поддержат эту идею. Конечно, всегда будут люди, которые ни в коем случае не захотят что-то менять в своей привычной жизни, однако большинство все-таки понимает значение учебы", — подытоживает Я. Энделе.

SIA "Karavela" — один из ведущих и крупнейших производителей рыбных консервов в Европе, опыт которого в области производства рыбных консервов и другой рыбной продукции насчитывает 140 лет, а также одно из крупнейших латвийских пищевых предприятий, на котором занято 680 человек. В 2021 году оборот предприятия достиг 66,3 млн. евро, что на 28,7% больше по сравнению с 2019 годом. В 2020 году предприятие экспортировало продукцию в 42 страны. Главные экспортные рынки SIA "Karavela" — Германия, Швеция, Дания, Великобритания и Украина.