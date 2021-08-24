История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию

Отработав более 15 лет мастером по маникюру и педикюру, Ольга решила снова пойти учиться, чтобы освоить новую профессию. Хотя процесс учебы был нелегким, достигнутым она довольна, так как работает ассистентом фармацевта и делает то, что ей больше всего нравится в жизни — помогает людям! Вот ее история…

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Начало карьеры — в медицине

По окончании средней школы Ольга поступила в Медицинский колледж имени П. Страдиня Латвийского университета, где за два года получила специальность медицинской сестры.

Сфера здравоохранения всегда была близка Ольге, поэтому она проработала пять лет медсестрой, а следующие пять лет провела дома по семейным обстоятельствам. В это время она искала возможность вернуться на рынок труда, и решила стать мастером маникюра и педикюра, так как это позволяло объединить работу с семейной жизнью. Хотя возобновить учебу после пятилетнего перерыва было непросто, Ольга окончила курсы, стала мастером по маникюру и педикюру и проработала по этой специальности 15 лет. "Работа в сфере ухода за красотой мне нравилась, так как я могла сразу видеть результаты своего труда и довольных клиентов, однако меня не покидало ощущение, что я хочу вернуться в сферу, связанную с медициной", — рассказывает о своей предыдущей профессии Ольга.

Научилась учиться заново

Ольга решила еще раз сменить профессию и возобновить учебу, чтобы стать помощником фармацевта. Она снова поступила в Медицинский колледж имени П. Страдиня Латвийского университета и за 2,5 года достигла поставленной цели. По ее словам, самым трудным был первый год учебы. "Начало было самым трудным, так как, когда я начала учиться на первом курсе, мой ребенок как раз пошел в школу, к тому же училась я днем, а вечерами продолжала работать мастером по маникюру и педикюру. Поэтому мне пришлось существенно изменить свою повседневную жизнь, но благодаря поддержке семьи и однокурсников я преодолела трудности и получила диплом," — рассказывает о процессе учебы Ольга.

Ольге запомнились слова руководителя учебной программы о том, что на первом году учебы главной задачей было "научиться заново учиться." У большинства однокурсников Ольги не было предварительных знаний в области медицины, поэтому во время учебы большое значение имели взаимная поддержка и помощь.

Работа по призванию

Ольга очень довольна сменой профессии и рада, что работает в аптеке, так как это соответствует ее призванию — помогать людям. Здесь у нее отзывчивые коллеги, широкие возможности и стабильная работа, что особенно продемонстрировала пандемия Covid-19. "Многим во время пандемии пришлось нелегко, однако благодаря своему решению сменить профессию я могла быть спокойна за свою работу и доходы. К тому же работа в аптеке приносит еще и эмоциональное удовлетворение, ведь во время пандемии люди часто обращались к нам за советом и помощью", — рассказывает Ольга.

Ольга говорит, что обязательно продолжит учебу, и призывает каждого не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед и идти к своей цели в соответствии с призванием, и результат обязательно будет!