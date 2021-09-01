История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию

Улдис — наглядный пример того, что и в 50 лет можно освоить новую профессию и вернуться на рынок труда. Что побудило Улдиса после 20 лет службы в погранохране и заслуженного отдыха возобновить трудовую деятельность? Сколько времени ему потребовалось, чтобы освоить новую специальность? Знакомьтесь с его историей!

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Пограничник с 20-летним стажем

Свое первое профессиональное образование Улдис получил в Бебренском техникуме, где после четырех лет учебы приобрел квалификацию ветеринарного фельдшера. Получив профессию, Улдис два года отслужил в армии, а потом – в конце 1980-х – приблизительно полтора года работал на ферме. В первые годы после восстановления независимости Латвии Улдис трудился в разных местах, в том числе на лесопилке и на почте. В 1998 году у Улдиса была возможность начать службу в Государственной погранохране. Чтобы стать пограничником, необходимо было окончить Резекненскую школу пограничников и пройти трехмесячную стажировку, что и было успешно сделано.

В первые два года в пограничной охране Улдис работал водителем оперативного транспорта, а затем стал кинологом. "Это был логичный шаг, так как мне очень нравились собаки и по первому диплому я – ветеринарный фельдшер, что пригодилось в работе с собаками", – объясняет свой выбор Улдис.

На этом учеба не закончилась, так как в 2009 году он поступил в Государственный колледж погранохраны, где через два года получил высшее образование первой ступени, став младшим офицером-пограничником. Службу в погранохране Улдис продолжал до конца 2018 года, когда вышел на пенсию по выслуге лет.

Стал слесарем-автоводителем аварийной газовой службы

"Отслужив 20 лет в Государственной погранохране, я вышел на пенсию по выслуге и приблизительно год провел дома. Хотя у меня была возможность отдохнуть, в какой-то момент мне стало скучно, я захотел научиться чему-то новому и вернуться на рынок труда", – рассказывает Улдис.

О том, что AS "Gaso" требуется слесарь газовой аварийной службы, Улдис узнал в интернете, подал заявку и уже вскоре получил приглашение на собеседование. Оно прошло успешно, после чего началось оплачиваемое предприятием трехмесячное обучение, включавшее в себя как теоретическую часть, так и практику.

"В целом учеба и возвращение на работу не доставило трудностей. Процесс облегчала поддержка семьи и то, что обучение вели знающие и отзывчивые преподаватели, в свою очередь коллеги помогли освоить практические нюансы работы", – рассказывает Улдис.

Улдис работает в AS "Gaso" вот уже почти два года. Он отправляется на аварийные вызовы, выполняет техническое обслуживание газорегулирующего оборудования (проверяет его работу и возможные утечки газа), а также осуществляет технический надзор за наружными газопроводами и выполняет другие работы.

Своим выбором доволен

Улдис доволен своим решением вернуться на рынок труда, так как получил стабильную работу на большом предприятии, отзывчивых коллег, социальные гарантии и возможность получать дополнительный доход для своей семьи. Эта работа его радует, так как каждый день отличается о предыдущего, нет рутины.

"Один из самых больших плюсов – это гибкий рабочий график, я работаю сутки и потом трое отдыхаю. Благодаря этому у меня довольно много свободного времени, которое я охотно провожу вместе со своей семьей", – подчеркивает преимущества своей работы Улдис.

Рассказывая о своем опыте, Улдис призывает и других не останавливаться на достигнутом, искать новые возможности для учебы и лучшей работы, а также избавиться от популярной отговорки – "Я слишком стар, чтобы снова учиться!".