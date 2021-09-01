Непрерывно учиться – так же модно, как не курить и заниматься спортом

Сегодня много говорится о значении непрерывного образования в жизни человека и о том, как важно не бояться этого слова и процесса, а принять данность, что учеба на протяжении всей жизни прежде всего важна для самого человека, так как расширяет его кругозор, повышает квалификацию и дает новые умения и знания.

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"Если мы хотим прожить жизнь качественно, то должны все время учиться и соревноваться. Даже если сегодня с помощью технологий мы могли бы обеспечить биологическое функционирование и восстановление тела в течение очень длительного времени, самым большим вызовом по-прежнему было бы обеспечить качественную эмоциональную способность и когнитивные функции. По сути это значит — даже если у вас превосходное здоровье, но вы не идете в ногу со временем, постоянно учась (а это не только учеба, но, например, разгадывание кроссвордов), то качество жизни все равно не будет слишком высоким", подчеркивает врач-кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис.

Хотя продолжительность жизни людей по сравнению с началом ХХ века увеличилась, сейчас из-за стремительного развития технологий время идет намного быстрее. То, чему одно поколение училось 10–15 лет назад, отличается от того, чему училось немного более старшее поколение, не говоря уже о самом молодом поколении, которое осваивает сегодня совсем другие знания. Это, в свою очередь, значит следующее: для того чтобы успешно жить в современном мире и сегодня, и через пять или десять лет, в наши дни люди должны следить за прогрессом и приобретать новые знания и умения.

Непрерывное образование не означает непосредственно учебу в школах или вузах, а способность человека адаптироваться к новой жизни другой формации, которая к тому же стремительно меняется, особенно в последние годы. Например, если еще в сравнительно недавнем прошлом автомобили приводились в движение двигателем внутреннего сгорания, то сейчас мир стремительно переходит на электромобили, работающие на батареях с электроэнергией. Все больше жилых домов и производств оборудуются солнечными батареями.

"Меняется скорость циклов технологических революций, поэтому необходимо намного больше следить за процессами. Конечно, если у вас есть базовые знания в каких-то науках, следить за этим вам намного легче. Однако на самом деле вы всю жизнь сталкиваетесь с чем-то новым, поэтому пополнение знаний и опыта это по сути ключ к самому обычному выживанию. А затем уже идут все остальные знания и компетенции, которые необходимы каждому человеку в его работе", — объясняет профессор.

Если раньше каждому, даже среднему по размерам предприятию требовалось несколько бухгалтеров, которые целый рабочий день работали с разными финансовыми документами, то теперь многие из их функций, которые раньше выполнялись вручную, взяли на себя технологии, которые выполняют их быстрее и нередко с меньшей вероятностью ошибок. Поэтому, с одной стороны, эта профессия в ее прежнем виде заканчивается, но в то же время у счетоводов и бухгалтеров появляются столь же важные, но иные функции, однако для их качественного выполнения необходимы новые знания и компетенции.

"Еще более наглядным является пример здравоохранения — работу в сфере медицины вообще невозможно себе представить, если ты ежедневно не учишься. Недостаточно учиться раз в два-три года или даже раз в месяц. За полгода в медицинской науке могут произойти огромные изменения. Посмотрите, что произошло с Covid-19 и вакцинами! В медицине вы должны непрерывно учиться почти каждый день, так как эта сфера развивается очень быстро и к тому же, помимо обычных знаний, сегодня медик должен быть компетентным также в области технологий, ведь современные технологии все шире применяются в медицине", — отмечает А. Эрглис.

Для предпринимателя любой отрасли важно, чтобы компетенции уже имеющегося и потенциального работника соответствовали сегодняшним потребностям. Очень часто инновации и смена технологий на предприятии требует также новых знаний от работников, которые до сих пор работали "по старинке". Однако есть достаточно много людей, которые не хотят учиться новому и идти в ногу с прогрессом, ссылаясь на неспособность или слишком большой возраст. Если работники не готовы или не хотят пополнять свои знания и умения, у работодателя могут возникнуть трудности и он может столкнуться с нехваткой работников.

По словам профессора, трудно сразу дать четкий ответ, как мотивировать этих работников.

Первый вопрос — какие мотивационные инструменты вообще работали бы в этом случае? Мы как страна и общество можем достаточно много сделать, но все равно никогда нельзя будет достичь совершенства. Однако это не мешает нам постоянно стремиться к этому совершенству. Все просто — отношения работодателя и работника можно сравнить с отношениями двух людей, которые достаточно долго живут вместе. Если один из них идет в ногу со временем и продолжает развиваться и совершенствоваться, а другой начинает от него отставать, то нередко в какой-то момент они расстаются, так как им — все более разным — очень трудно держаться вместе и находить общий знаменатель. То же самое касается и работы — если вы не следите за современными достижениями и не идете вперед, то, к сожалению, просто не сможете продолжать работать на своем месте, говорит профессор.

"И тогда мы приходим к вопросу о том, как этому способствовать. Фактически нужно достичь того, чтобы в обществе непрерывное образование и совершенствование человека считалось нормальным, даже стильным процессом. Не курить — нормально, заниматься спортом — нормально, и учиться всю жизнь — тоже нормально. На самом деле этого от нас требует наша жизнь и от этого также зависит стабильное существование и развитие нашей страны. Это и есть мотивация. Но есть один очень существенный нюанс — говорить на эту тему с людьми нельзя свысока. И, во-вторых, мы должны учиться учить. Эта сфера у нас еще немного хромает, так как на самом деле учить — чрезвычайно трудно. Чтобы учить — от маленьких детей до пожилых людей, мы прежде всего сами должны научиться делать это правильно. Не высокомерно, а приводя понятные и доступные примеры для разных социальных типов и профессий, чтобы через эту призму обучить людей новым умениям и знаниям. По-моему, для того чтобы понятно и эффективно говорить с людьми на тему непрерывного образования, важно вовлечь в этот процесс также психологов, которые лучше всего ответят на вопрос — как мотивировать того или иного человека посвятить часть своего времени образованию", — подытоживает A. Эрглис.