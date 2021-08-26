Непрерывное образование: работать умнее и зарабатывать больше

Некоторым по-прежнему кажется, что учеба и приобретение новых умений больше связаны с предотвращением потенциальных рисков безработицы, а не с новыми возможностями. В частности, в условиях, когда в связи с более стремительным развитием технологий меняется рабочий процесс и становится возможным заменить выполнявшего привычную работу человека технологиями и роботами, люди воспринимают призывы к освоению новых умений и совершенствованию навыков как необходимость переквалификации, что вызывает у них определенный стресс. В действительности это не совсем так.
"Роль непрерывного образования — не только в том, чтобы застраховать себя от возможной безработицы. Непрерывное образование на протяжении всей жизни — это реальность сегодняшнего дня, без которой никто из нас больше не может обойтись. Только постоянно учась, мы сможем идти в ногу со временем и обеспечим рост эффективности труда и, соответственно, создание товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, является фактором, который будет способствовать как росту зарплат, так и повышению уровня благосостояния жителей Латвии в целом", — подчеркивает заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко.
Он также согласен с тем, что кампания по информированию общества о значении непрерывного образования не убедит тех, кто еще сомневается, в необходимости постоянно совершенствовать свои знания и умения. Цель реализуемой Министерством экономики кампании "Будь конкурентоспособным! Век живи — век учись!" — побудить каждого человека лично и общество в целом думать в этом направлении.
"До сих пор не найден единый ответ на вопрос, как говорить с каждым жителем о непрерывном образовании, и именно поэтому так необходима персонифицированная информация. Мы можем рассказывать о значении цифровых навыков и необходимости их приобретения, однако большинство людей не услышит этого мессиджа и не будет ассоциировать его с собой. В то же время пример людей, которые идут в ногу со временем и постоянно учатся, совершенствуют уже имеющиеся и приобретают новые знания, помогает понять, почему стоит осваивать что-то новое или уже упомянутые цифровые навыки", — говорит Р. Алексеенко.
Преобразование бизнеса — для развития
Необходимость повышения квалификации работающих также особенно подчеркивается в основных установках Национальной индустриальной политики, разработанных Министерством экономики. Латвийская экономическая и бизнес-среда нуждается в преобразовании, чтобы в эпоху цифровизации Латвия могла удержать и улучшить свои позиции на глобальном уровне. В то же время нужно осознавать, что это влечет за собой потребность в работниках с новыми, более широкими знаниями и умениями.
"По сути вся экономическая политика и развитие народного хозяйства вновь и вновь возвращаются к одному важному фактору — доходам населения. Если бы один житель Латвии зарабатывал 100 миллиардов евро, то внутренний валовый продукт (ВВП) в расчете на одного человека был бы огромным, но цель — не в этом. Наша цель — достичь, чтобы уровень доходов был высоким у большинства жителей и соответственно эти люди создавали больший ВВП. Однако здесь возникает своеобразное противоречие — предприниматели говорят, что есть нехватка рабочей силы, однако полный ответ звучит так: нет работников, желающих работать за конкретную заплату. Те предприниматели, которые готовы платить больше, всегда находят работников", — рассказывает Р. Алексеенко.
Р. Алексеенко продолжает: "В основных установках Национальной индустриальной политики мы четко определили два фактора, которые необходимо учитывать. Во-первых — у нас только 900 тысяч экономически активных жителей, которые создают национальный продукт, производя товары и предоставляя услуги. Во-вторых, учитывая наблюдавшиеся до сих пор тенденции роста заработной платы, совершенно ясно, что средняя брутто-зарплата в 2030 году будет в два раза выше, чем сейчас. По-моему, 1800 евро в месяц будут гарантированы, так как у человека будет выбор — если он не сможет заработать их здесь, то уедет жить и работать за границу. Соответственно численность населения еще больше уменьшится и в условиях нехватки кадров предприниматели все равно будут вынуждены платить более высокие зарплаты тем, кто останется, ведь им просто будут требоваться работники".
В то же время в основных установках Национальной индустриальной политики подчеркивается: чтобы сохранить в Латвии экономику при сокращающейся численности населения и средней зарплате 1800 евро, необходим внешний источник денежных доходов, так как местный рынок все-таки сравнительно мал и не может генерировать такой объем денег, чтобы обеспечить успешное функционирование экономики.
"Экспорт составляет основную часть прироста экономики, так как ясно: хотя в будущем жители Латвии и будут потреблять больше товаров и услуг, этот прирост не будет десятикратным, поэтому нужно думать по крайней мере о двукратном увеличении объема экспорта. В основных установках Национальной индустриальной политики мы вместе с коллегами из нашего министерства наметили, что к 2030 году объем экспорта должен составлять около 30 миллиардов евро. Нужно понимать, что мы не достигнем этого показателя, если просто напилим в два раза больше деревьев или накопаем и продадим в два раза больше песка. Вариант, что мы будем производить чего-то вдвое больше, не поможет нам достичь целей. На наш взгляд, эту задачу можно решить только одним способом — продавая товары на мировых рынках по крайней мере вдвое дороже, чем сейчас. Это создает закономерную потребность в инновациях — новых продуктах, услугах или процессах их создания", — отмечает заместитель госсекретаря Министерства экономики, подчеркивая, что важно также умение продать дороже созданный продукт или услугу.
Инновации требуют новых умений
Инновации подразумевают интеллектуальные усилия в процессе создания продукта, а более дорогой продукт значит более сложную работу по его созданию. Поэтому мы неизбежно приходим к реальному факту: в какой бы профессии и должности ни работали 900 тысяч экономически активных жителей Латвии, без постоянного повышения их квалификации и умений инновационные процессы и создание продуктов с более высокой добавленной стоимостью фактически будет невозможным.
Раньше человек обычно оканчивал школу, профессиональное училище или вуз, получал соответствующую квалификацию, а дальше все дополнительные умения и навыки осваивал на рабочем месте. Такая система была логичной и работала 50 и больше лет назад, когда технологии менялись намного медленнее, чем сейчас. Например, когда изобретали способ, позволяющий быстрее прикручивать ножки к стулу, то для этого не нужно было организовывать специальное обучение — автор изобретения демонстрировал его своим коллегам в процессе работы, и те не спеша его осваивали.
Чтобы все экономически активные жители постоянно повышали уровень своих знаний и компетенции, необходимо создать механизм, при котором примерно раз в два-три года каждый человек повышает свою профессиональную квалификацию. В настоящее время предусматривается, что в течение следующих девяти лет в различные учебные мероприятия будет вовлечено 100 тысяч экономически активных жителей Латвии.
"Однако важно посмотреть на эту идею также с позиции конкретного человека — какие именно факторы мотивируют или демотивируют его участвовать в процессах повышения квалификации или непрерывного образования? Когда мы говорили с людьми на эту тему, практически все заявляли, что готовы учиться. Но при этом они сразу задают важный вопрос — где и чему учиться? И это оказалось самим большим препятствием для успешного развития системы непрерывного образования. Лень и страх учебы — это очень незначительная проблема. Разумеется, людям свойственно хотеть делать только то, чем они занимались до сих пор, но очень часто сама жизнь заставляет думать о переменах. И как раз в это время возникает уже упомянутая мною проблема — чему именно учиться и в каком направлении?" — отмечает заместитель госсекретаря Министерства экономки.
По его словам, именно на этапе предложения дорожной карты и содействия правильному выбору до сих пор не хватало четкого видения и стратегии. "Это самое большое недостающее звено в работе. Мы финансировали обучение в небольших объемах, в том числе обучение предпринимателей. Но именно сейчас ведется большая работа– нужно все больше рассказывать о том, где, почему и чему именно учиться", — комментирует ситуацию Р. Алексеенко.
Однако, ка отмечает эксперт, важно, чтобы в процессе принятия решения человек руководствовался не только эмоциями, но больше учитывал практические нюансы, которые могут иметь решающее значение для его благосостояния в будущем. В частности, перед тем, как принять решение о дальнейшем образовании, важно изучить и понять, сколько можно заработать с конкретными знаниями и умениями, работая в определенной профессии.
Одновременно нужно подчеркнуть, что непрерывное образование — это не цель, а инструмент, позволяющий стране в целом и каждому ее жителю в отдельности существенно повысить свое благосостояние. Хотя свой выбор каждый человек делает сам, для успешной реализации принципа непрерывного образования необходим комплексный подход с участием государства, предпринимателей и каждого человека индивидуально.
"У человека должно быть желание продолжать развиваться — и каждый сам лично отвечает за достижение своих жизненных целей. Поэтому государство должно показать возможности, помочь сделать более рациональный выбор. Кроме того, нужно четко определить стратегически важные для государства и экономики направления, которые соответственно получают поддержку в виде софинансирования от государства, и те сферы, выбор которых — личное дело человека, то есть он тратит на них свои собственные средства. По сути поддержку должны целенаправленно получать те умения, которые гарантировано приводят к более высокой зарплате и росту экономики", — подчеркивает Р. Алексеенко.
Он также подчеркивает, что важно гарантировать, чтобы финансируемое или софинансируемое государством образование было если не отличным, то качественным, а также обеспечить, чтобы каждому человеку была доступна ясная и точная информация о возможностях учебы.