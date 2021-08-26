Непрерывное образование: работать умнее и зарабатывать больше

Некоторым по-прежнему кажется, что учеба и приобретение новых умений больше связаны с предотвращением потенциальных рисков безработицы, а не с новыми возможностями. В частности, в условиях, когда в связи с более стремительным развитием технологий меняется рабочий процесс и становится возможным заменить выполнявшего привычную работу человека технологиями и роботами, люди воспринимают призывы к освоению новых умений и совершенствованию навыков как необходимость переквалификации, что вызывает у них определенный стресс. В действительности это не совсем так.

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"Роль непрерывного образования — не только в том, чтобы застраховать себя от возможной безработицы. Непрерывное образование на протяжении всей жизни — это реальность сегодняшнего дня, без которой никто из нас больше не может обойтись. Только постоянно учась, мы сможем идти в ногу со временем и обеспечим рост эффективности труда и, соответственно, создание товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, является фактором, который будет способствовать как росту зарплат, так и повышению уровня благосостояния жителей Латвии в целом", — подчеркивает заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко.

Он также согласен с тем, что кампания по информированию общества о значении непрерывного образования не убедит тех, кто еще сомневается, в необходимости постоянно совершенствовать свои знания и умения. Цель реализуемой Министерством экономики кампании "Будь конкурентоспособным! Век живи — век учись!" — побудить каждого человека лично и общество в целом думать в этом направлении.

"До сих пор не найден единый ответ на вопрос, как говорить с каждым жителем о непрерывном образовании, и именно поэтому так необходима персонифицированная информация. Мы можем рассказывать о значении цифровых навыков и необходимости их приобретения, однако большинство людей не услышит этого мессиджа и не будет ассоциировать его с собой. В то же время пример людей, которые идут в ногу со временем и постоянно учатся, совершенствуют уже имеющиеся и приобретают новые знания, помогает понять, почему стоит осваивать что-то новое или уже упомянутые цифровые навыки", — говорит Р. Алексеенко.

Преобразование бизнеса — для развития

Необходимость повышения квалификации работающих также особенно подчеркивается в основных установках Национальной индустриальной политики, разработанных Министерством экономики. Латвийская экономическая и бизнес-среда нуждается в преобразовании, чтобы в эпоху цифровизации Латвия могла удержать и улучшить свои позиции на глобальном уровне. В то же время нужно осознавать, что это влечет за собой потребность в работниках с новыми, более широкими знаниями и умениями.

"По сути вся экономическая политика и развитие народного хозяйства вновь и вновь возвращаются к одному важному фактору — доходам населения. Если бы один житель Латвии зарабатывал 100 миллиардов евро, то внутренний валовый продукт (ВВП) в расчете на одного человека был бы огромным, но цель — не в этом. Наша цель — достичь, чтобы уровень доходов был высоким у большинства жителей и соответственно эти люди создавали больший ВВП. Однако здесь возникает своеобразное противоречие — предприниматели говорят, что есть нехватка рабочей силы, однако полный ответ звучит так: нет работников, желающих работать за конкретную заплату. Те предприниматели, которые готовы платить больше, всегда находят работников", — рассказывает Р. Алексеенко.

Р. Алексеенко продолжает: "В основных установках Национальной индустриальной политики мы четко определили два фактора, которые необходимо учитывать. Во-первых — у нас только 900 тысяч экономически активных жителей, которые создают национальный продукт, производя товары и предоставляя услуги. Во-вторых, учитывая наблюдавшиеся до сих пор тенденции роста заработной платы, совершенно ясно, что средняя брутто-зарплата в 2030 году будет в два раза выше, чем сейчас. По-моему, 1800 евро в месяц будут гарантированы, так как у человека будет выбор — если он не сможет заработать их здесь, то уедет жить и работать за границу. Соответственно численность населения еще больше уменьшится и в условиях нехватки кадров предприниматели все равно будут вынуждены платить более высокие зарплаты тем, кто останется, ведь им просто будут требоваться работники".

В то же время в основных установках Национальной индустриальной политики подчеркивается: чтобы сохранить в Латвии экономику при сокращающейся численности населения и средней зарплате 1800 евро, необходим внешний источник денежных доходов, так как местный рынок все-таки сравнительно мал и не может генерировать такой объем денег, чтобы обеспечить успешное функционирование экономики.

"Экспорт составляет основную часть прироста экономики, так как ясно: хотя в будущем жители Латвии и будут потреблять больше товаров и услуг, этот прирост не будет десятикратным, поэтому нужно думать по крайней мере о двукратном увеличении объема экспорта. В основных установках Национальной индустриальной политики мы вместе с коллегами из нашего министерства наметили, что к 2030 году объем экспорта должен составлять около 30 миллиардов евро. Нужно понимать, что мы не достигнем этого показателя, если просто напилим в два раза больше деревьев или накопаем и продадим в два раза больше песка. Вариант, что мы будем производить чего-то вдвое больше, не поможет нам достичь целей. На наш взгляд, эту задачу можно решить только одним способом — продавая товары на мировых рынках по крайней мере вдвое дороже, чем сейчас. Это создает закономерную потребность в инновациях — новых продуктах, услугах или процессах их создания", — отмечает заместитель госсекретаря Министерства экономики, подчеркивая, что важно также умение продать дороже созданный продукт или услугу.

Инновации требуют новых умений

Инновации подразумевают интеллектуальные усилия в процессе создания продукта, а более дорогой продукт значит более сложную работу по его созданию. Поэтому мы неизбежно приходим к реальному факту: в какой бы профессии и должности ни работали 900 тысяч экономически активных жителей Латвии, без постоянного повышения их квалификации и умений инновационные процессы и создание продуктов с более высокой добавленной стоимостью фактически будет невозможным.

Раньше человек обычно оканчивал школу, профессиональное училище или вуз, получал соответствующую квалификацию, а дальше все дополнительные умения и навыки осваивал на рабочем месте. Такая система была логичной и работала 50 и больше лет назад, когда технологии менялись намного медленнее, чем сейчас. Например, когда изобретали способ, позволяющий быстрее прикручивать ножки к стулу, то для этого не нужно было организовывать специальное обучение — автор изобретения демонстрировал его своим коллегам в процессе работы, и те не спеша его осваивали.