Образование должно быть в генах каждого предприятия: опыт "Accenture"

По мере развития технологий наблюдается рост спроса на специалистов по информационным технологиям (ИТ) во всех отраслях. Нехватка квалифицированных ИТ-специалистов заставляет предприятия отрасли также искать решения и способствовать развитию цифровых и технологических умений жителей. Одно из таких предприятий — компания "Accenture", которая вот уже десять лет организует обучение (bootcamp) и предоставляет возможность начать карьеру в сфере ИT независимо от образования и наличия предыдущего опыта. Об инвестициях компании в повышение квалификации работников и опыте "Accenture" по обучению ИТ-специалистов рассказывает руководитель Студии талантов "Accenture" в странах Балтии Занда Аннава.

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Пандемия Covid-19 ускорила во всем мире процессы цифровой трансформации, в результате чего вырос спрос на ИТ-услуги. Более широкое применение технологий и инноваций способствует увеличению спроса на квалифицированных ИТ-специалистов. В Латвии спрос на специалистов сферы ИТ также продолжает расти, однако при поиске новых работников предприниматели испытывают трудности, так как на рынке труда по-прежнему не хватает специалистов с соответствующими навыками.

Чтобы увеличить количество ИТ-специалистов, а также предоставить возможности людям, желающим сменить профессию и освоить необходимые навыки для работы в ИТ-сфере, компания "Accenture" более десяти лет назад начала организовывать в Латвии обучение и практику в сфере ИТ – bootcamp (www.bootcamp.lv), позволяющие за несколько недель освоить основные знания и навыки для начала карьеры. В настоящее время обучение в сфере ИТ предлагают также другие компании и учебные центры, что способствует росту числа специалистов. За последние годы обучение bootcamp, организуемое "Accenture", прошли свыше 1200 человек, и этой осенью у желающих также будет возможность подать заявки на эти курсы. Обучение, организуемое "Accenture", – это часть программы по отбору персонала, окончившие курсы получают сертификат, а наиболее успешные – оплачиваемую практику в компании. В целом ежегодно на участие в bootcamp поступает 2000–3500 заявок, что свидетельствует об интересе к ним.

Анализ заявок на участие в bootcamp, полученных за последние годы, показывает, что в среднем 50% заявок поступили от людей, специализирующихся на науках и технологиях. Остальные заявки подтверждают тенденцию, что сейчас все больше людей подумывают о смене профессии и начале карьеры в сфере ИТ. Работа в сфере ИТ – это возможность для каждого. Опыт компании показывает, что специалист в области туризма может освоить программирование Scala, юрист может стать специалистом DevOps, музыкант – научиться разработке приложений Android. Такие истории обычны для сферы ИТ.

В "Accenture" внедрена программа переквалификации, чтобы все больше специалистов и студентов из других областей не только начали карьеру, но и укрепили знания в сфере ИТ. Участники программ параллельно работе в компании учатся один год в Латвийском университете. Успешно сдав экзамены, работник "Accenture" получает мотивирующую прибавку к зарплате. Специалистам, работающим в компании, доступны различные курсы, где можно пополнить и закрепить знания о новейших технологиях, так как динамичную сферу ИТ невозможно представить без совершенствования знаний. Например, сейчас актуально получить сертификат в области платформ/технологий облачных вычислений.

Следует также отметить растущий интерес к началу карьеры в сфере ИТ среди женщин. "Accenture" вместе с группой "Riga TechGirls", созданной представительницами прекрасного пола, работающими в сфере ИТ, организует учебную программу для женщин "She Goes Tech". Одновременно компания вносит значительный вклад в Фонд образования в сфере ИТ, участвует в программе "Dzīvei gatavs". В сотрудничестве с вузами специалисты "Accenture" читают лекции, проводят учебные курсы, разработанные компанией, руководят магистерскими и бакалаврскими работами, организуют обучение для студентов и стажировки для преподавателей и другие мероприятия. Мероприятий очень много, так как образование – в генах "Accenture".

В связи со сосредоточением на устойчивости роль образования будет только расти. Развитие технологий позволяет развивать возможности для различных методов образования, в различных форматах. Например, во время пандемии Covid-19 "Accenture" организовывала обучение удаленно, также различные учебные программы компании доступны в цифровой среде, чтобы работник мог освоить их в удобное для него время. Важно создать такую среду, чтобы у работников было желание и возможность совершенствовать свои знания, чтобы мы были конкурентоспособной и образованной нацией. В сфере образования предстоит еще многое сделать, поэтому каждая компания может найти себе желаемое направление или форму поддержки. Мы все вместе должны думать о том, как повысить престиж педагогов и академических работников, как развивать экспорт образования. Возможностей и потребностей много, поэтому, инвестируя в образование, мы инвестируем также в будущее – свое и наших детей.

"Accenture" – международная компания, предоставляющая консультации по управлению, технологические и аутсорсинговые услуги, которые помогают клиентам во всем мире адаптироваться к требованиям современного бизнеса и пользователей. В Латвии компания представлена с 2002 года. В этом году было принято решение об открытии нового технологического центра в Литве. В настоящее время в странах Балтии у "Accenture" насчитывается 2000 работников.