Учись на протяжении всей жизни – работай с умом и зарабатывай больше!

В наши дни изменения во всех сферах жизни происходят намного быстрее, чем еще десять лет назад. Сегодня расчеты через интернет-банк или в кассе самообслуживания супермаркета, вызов такси с помощью специального приложения или улаживание разных формальностей в госучреждениях дистанционно – через Интернет – стало привычным, будничным делом.

Развитие современных технологий, подстегнутое глобализацией и автоматизацией разных процессов, внесло большие изменения в рабочие процессы, повседневные привычки людей, экономику и поведение общества.

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Процессы развития ни на секунду не останавливаются - постоянно вводятся новые технологии со своей спецификой применения в каждой сфере. По сути это значит, что необходимо постоянно держать себя в форме, т. е. непрерывно учиться и осваивать новые навыки, чтобы не только сохранить, но и повысить свою конкурентоспособность на переменчивом рынке труда и позволить себе заработывать не тяжким трудом, а по-умному, что означает более высокие заработки.

Непрерывное образование — ключ к полноценной трудовой жизни

Для того чтобы каждый из нас мог полноценно использовать возможности и выгоды новых технологий, важно не бояться все время продолжать обучение и совершенствование своего профессионализма, даже после получения первого важного диплома об образовании. В сущности сегодня повышению конкурентоспособности и заработков каждого человека больше помогает не столько престижный документ об образовании, полученный пять, десять или более лет назад, сколько желание и умение "не почивать на лаврах" и продолжать учиться, осваивать новые знания, особенно в сфере технологий, помня о том, что это ключ к полноценной и высокооплачиваемой трудовой жизни.

Как показывают данные исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum), уже в прошлом — 2020 году — 33% всех рабочих процессов в разных отраслях, которые раньше выполнялись людьми, могли делать автоматизированные технологии и роботы. По новейшим прогнозам, в 2025 году современные технологии смогут заменять уже 47%, или почти половину человеческого труда.[1] Предполагается, что развитие технологий и искусственного интеллекта позволит все больше заменять людей в рабочих процессах, где требуется ручной или несложный однообразный и, соответственно, менее квалифицированный и ниже оплачиваемый труд. По мнению экспертов, это обеспечит предприятиям оптимальную производительность рабочего оборудования, соблюдение точности и стандартов качества при одновременном снижении необходимого времени и затрат.

В то же время, как отмечают эксперты, автоматизация рабочих процессов не означает сразу массовой безработицы для тех, кто выполняет простую работу. Как раз наоборот — эксперты Всемирного экономического форума прогнозируют, что автоматизация и все более широкое внедрение современных технологий в каждую отрасль открывает новые трудовые возможности и в целом число новых рабочих мест увеличится, а не уменьшится. В настоящее время прогнозируется, что в 2025 году на 85 миллионах рабочих мест людей заменят современные технологии и автоматы, но одновременно это приведет к созданию 97 миллионов новых рабочих мест.[2] Это значит, что несмотря на исчезновение определенного рода профессий, у людей и впредь будет возможность трудиться, даже больше зарабатывая. Однако есть один существенный нюанс — для этго должно быть желание совершенствоваться и осваивать новые знания, ведь только так можно будет сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда. Эти изменения по сути означают, что, с одной стороны, уже сейчас уменьшается спрос на менее квалифицированную и, соответственно, ниже оплачиваемую рабочую силу, а, с другой стороны, увеличивается потребность в высококвалифицированных работниках — учитывая то, что предприятиям будут необходимы люди с новыми знаниями, способные обслуживать автоматизированные устройства и машины, которые будут выполнять рутинную работу, ранее выполнявшуюся людьми.

Ту же тенденцию отмечают и латвийские предприниматели, т. е. работодатели - они давно испытывают проблему нехватки более квалицированной рабочей силы в стране. С одной стороны, в Латвии достаточное число безработных, которые находятся в поиске вакантного места, с другой стороны, бизнес не может найти нужных новых работников. И эти два спроса не покрывают друг друга, ведь прогресс привел к тому, что предприятиям разных отраслей все больше требуются квалифицированные и знающие работники, а часть соискателей вакансий не отвечают этим требованиям. Поэтому сегодня все больше внимания уделяется как поощрению непрерывного образования взрослых, так и адаптации учебных программ вузов к новым потребностям предпринимателей.

По словам старшего экономиста аналитической службы Министерства экономики Нормунда Озолса, автоматизация и оцифровка процессов будут способствовать изменениям в рабочих процессах фактически всех уровней — как в профессиях, требующих высокой квалификации, так и в простом ручном труде. Происходит своего рода поляризация — больше всего автоматизация затрагивает процессы, требующие квалификации среднего уровня, и, поскольку появляются новые процессы и функции, растет также потребность в более высокой квалификации. В то же время в процессах более низкой квалификации, особенно в случае, когда объемы производства не так велики, не всегда экономически выгодно заменять ручной труд технологиями, поэтому по крайней мере в ближайшем будущем их будут выполнять люди.

Добавим, что существенным стимулом для технологического прогресса и более широкой оцифровки бизнес-процессов послужила пандемия Covid-19, которая в связи со строгими ограничениями заставила предпринимателей еще быстрее внедрять цифровые решения там, где это можно было сделать быстро, в том числе, чтобы работники по возможности могли работать удаленно.

Уже сейчас ряд предпринимателей признает, что по крайней мере определенная часть процессов и впредь будет осуществляться полностью или частично дистанционно, так как пик пандемии четко выявил те участки, где людям не нужно работать на месте, а это позволяет сэкономить как финансовые, так и временные ресурсы.

Однако в отношении менее квалифицированных работников по-прежнему существует очевидная проблема: значительная часть людей со сравнительно длинной трудовой карьерой как по объективным, так и по субъективным причинам просто не хочет менять свою привычную трудовую жизнь и не готова принять предлагаемые как государством, так и предпринимателями возможности, чтобы освоить новые знания и компетенции в рамках системы непрерывного образования.

Эту ситуацию, которая наблюдается не только в Латвии, достаточно точно иллюстрирует также исследованное, проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в заключении которого говорится, что лишь в двух случаях из десяти в странах-участницах ОЭСР люди с низкой квалификацией участвуют в освоении новых знаний и процессов или пользуются возможностью переквалификации, в то время как среди высококвалифицированных специалистов освоение новых или дополнительных знаний и умений характерно для шести из десяти человек.[3]

Возможность жить лучше

Непрерывное образование и освоение новых умений на протяжении всей жизни, т. е. в любом возрасте, дает чувство экономической и социальной безопасности, гарантирует работу, стабильные и даже растущие доходы, а также возможности для непрерывного карьерного роста.

Данные свидетельствуют о том, что более высокий уровень образования и квалификации позволяет зарабатывать на 20–30% больше, да и показатели трудоустройства у людей с высшим образованием лучше — в 2020 году в среднем в странах ЕС жители с высшим образованием были трудоустроены в 81,2% случаев. Не менее важно также освоение профессий, требующих среднего уровня квалификации, которые пользуются все большим спросом на рынке труда, или профессиональное совершенствование наемных работников. Столь же важно улучшение общих знаний и умений или смена квалификации и профессии, чтобы как можно более гибко приспособиться к меняющимся тенденциям на рынке труда.

Существенное внимание образованию и улучшению навыков уделяется сегодня и на уровне всего Европейского Союза, который поставил цель в следующие пять лет реализовать всеобъемлющую программу по повышению квалификации и конкурентоспособности стран-участниц (The European Skills Agenda), и в этом контексте у Латвии также есть уникальная возможность, чтобы достичь как большей конкурентоспособности на уровне Европы, так и более высокого уровня благосостояния и удовлетворенности жителей.