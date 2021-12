Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году

В 2022 году мы вернемся в прошлое! В моду вернется и останется классика 90-х – карандаш для губ! Блестящие, щедро нанесенные помады коричневых цветов станут одним из must have будущего года. Самый модный тон – Clinique Almost Lipstick "Black Honey".



Если вам не очень нравится акцентировать губы, то не забывайте о взгляде. В следующем году в макияже для глаз будут лидировать цвета, блеск и графика.



Также будет актуально красить щеки в фиолетовые тона. Выберите кремообразные или пудрообразные румяна в сливовых или лавандовых тонах!



Если говорить о бровях, нужно упомянуть, что в их оформлении свое место сохранит эффект воздушных, естественных и ламинированных бровей. Поэтому стоит положить в косметичку мыло для бровей или гель для фиксирования волосков. Тон нужно использовать совсем минимально, только для акцента.