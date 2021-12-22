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Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Текст: Лаура Валута
Фото: Пресс-фото ТЦ Alfa
Близится самый магический вечер года, когда мы проводим 2021 год и встретим новый 2022 год. Блестящие тени для глаз, аксессуары для волос, идеальные прически и смелые цвета – об актуальных в следующем году прическах и макияже рассказывает стилист ТЦ Alfa Лаура Валута.
«Новогодняя ночь, безусловно, будет восхитительной. Точно таким же обещает быть и весь следующий год! Не придумать лучшего акцента, чем блестящие камушки на ваших волосах и лице. Именно эту тенденцию уже сейчас демонстрируют знаменитости на красных дорожках по всему миру. Украшать волосы и лицо в следующем году будет очень модно, поэтому этот образ пригодится уже в преддверии нового 2022 года», – отмечает Лаура Валута.
Тренды в женских прическах и макияже
Макияж
В следующем году особенно популярным будет макияж с текстурой, блеском и яркими цветами – это своеобразный протест против привычной жизни дома без использования косметики. Это, конечно, не означает, что легкий, простой и натуральный макияж утратит свою значимость – нет, он никогда не потеряет своего важного места в тенденциях макияжа, но в этот раз на передний план выходят цвета и блестящие элементы.

Время, которое мы проводим за нанесением грима, становится все более коротким, в результате чего дамам уже не так актуален идеально выравненный тон кожи. Вместо этого мы выбираем более простой и удобный в нанесении продукт. Да, это значит и то, что мы больше не скрываем недостатки своей кожи – небольшие покраснения или пигментные пятна. В этом случае предпочтение отдаем CC кремам или легким тональным кремам с текстурой флюида.

Несмотря на то, что и в 2022 году в моде будет блеск, он приобретет новую форму. Роль и интенсивность хайлайтера уменьшится. Ярко выраженный блеск кожи лица больше не будет модным, на его место приходит здоровое сияние – не особенно блестящее, не особенно матированное. Что-то по середине. В то же время актуальными становятся блестящие украшения для лица – в том числе жемчужинки, которые прекрасно акцентируют или дополняют макияж. Речь идет не только о колье или серьгах, жемчужины небольшого диаметра могут послужить в качестве элегантной альтернативы карандашу для глаз.
В 2022 году мы вернемся в прошлое! В моду вернется и останется классика 90-х – карандаш для губ! Блестящие, щедро нанесенные помады коричневых цветов станут одним из must have будущего года. Самый модный тон – Clinique Almost Lipstick "Black Honey".

Если вам не очень нравится акцентировать губы, то не забывайте о взгляде. В следующем году в макияже для глаз будут лидировать цвета, блеск и графика.

Также будет актуально красить щеки в фиолетовые тона. Выберите кремообразные или пудрообразные румяна в сливовых или лавандовых тонах!

Если говорить о бровях, нужно упомянуть, что в их оформлении свое место сохранит эффект воздушных, естественных и ламинированных бровей. Поэтому стоит положить в косметичку мыло для бровей или гель для фиксирования волосков. Тон нужно использовать совсем минимально, только для акцента.
Прически
В 2022 году в моде будут приглаженные, гладкие, идеально чистые стрижки, дополненные блестящими элементами или камушками. Актуальное расположение пробора независимо от длины волос, формы стрижки или укладки – сбоку.

Две самые популярные тенденции, которые нас ждут в следующем году, – это легкие, мягкие локоны и идеально гладкие, длинные и прямые волосы. Дамы с короткой или средней длиной волос могут сделать выбор в пользу наращивания, чтобы волосы достигали около 43-53 см в длину. Это будет самая актуальное длина волос – примерно между грудью и талией.

Надеемся, что вы уже набили себе руку в укладке своей воздушной, легкой и постепенно отрезанной челки, потому что постепенно постриженные, набок уложенные челки вновь станут актуальными в 2022 году. А если позволяет количество волос и смелость, то можно сделать выбор в пользу тяжелой прямой челки.
Хорошие новости для тех, кому нравится эффект мокрых волос – гели для волос, пена, блеск и лаки снова будут актуальны в укладке волос.

В свою очередь, говоря об актуальных тенденциях окрашивания волос, можно сделать вывод, что модный в течение длительного времени balayage потеряет свою популярность. Вместо этого актуальными будут одномерно окрашенные волосы, например, нежно-черным, нежно-шоколадным или теплым имбирным цветом.

В целом в 2022 году в моде, безусловно, будут более здоровые и блестяще волосы. Поэтому особое внимание стоит уделить уходу за волосами, восстановлению и защите от жары. Самыми популярными средствами для ухода и укладки волос будут масла, сыворотки и блеск.
Тренды в прическах для мужчин и мальчиков
В 2022 году в моде будет смелые мужские стрижки, смелые цвета, любые формы, любая длина или стиль. Одним словом, мужчины откроют свою дикую сторону. Кроме того, в мужскую моду вернутся тенденции 80-х и 90-х.
Так, например, одной из самых популярных мужских причесок будет mullet, невероятно популярный в 80-е годы – короткие волосы спереди, более короткие по бокам и длинные сзади. Прическа маллет, безусловно, будет отличаться своей броской и заметной формой.
Для мужчин все еще очень актуальной будет супер-короткая стрижка. Она будет отличным выбором и в том случае, если волосы тонкие или они только-только начали отступать со лба. Беззаботная стрижка с минимальными усилиями. Совет – если выбираете короткую стрижку, рекомендуем немного отрастить бороду, тем самым создавая более сбалансированный образ.
Для тех, кто хочет быть особенно модным и сделать большой акцент на своей прическе, настало время задействовать цвет. Окрашивайте волосы в пастельные тона или, наоборот, выбирайте яркие и заметные цвета.
2022 год отдаст дань естественности. Если у вас естественные кудри или вьющиеся волосы, покажите другим, насколько красивыми могут быть вьющиеся волосы в самых различных стрижках.
Для мужчин актуальной будет очень популярная в 20-е годы прическа – гладко причесанные и приглаженные блестящие волосы с идеальным пробором сбоку.
Какими будут самые популярные прически для мальчиков в 2022 году? Как и мужчин, у мальчиков в моде будут разнообразные прически – от классических до нетрадиционных и диких. По-прежнему будут актуальны выбритые по бокам волосы – с дизайном или без. Стрижки с выбритыми линиями позволят проявить творческие способности и раскрыть собственный стиль.

Модными будут и постепенные стрижки, они обеспечат утонченный и творческий вид. Переходы цветов позволят укладывать верхнюю часть волос на любой вкус, к тому же за такой стрижкой будет легко ухаживать.
Тренды в прическах для девочек
Для маленьких леди в следующем году актуальными будут постепенные прически, которые позволяют получить ощущение плавно и легко падающих волос и естественные локоны. Также в 2022 году будут популярными короткие стрижки, например, боб и пикси, которые с гордостью можно носить даже маленьким девочкам. Если вы хотите что-то более оригинальное, то выбирайте асимметричную стрижку.


Прически с челкой отлично смотрятся в том числе и на тонких волосах. Девочки будут прекрасно смотреться с прямой челкой в сочетании со стрижкой боб или длинными волосами. В плане укладок по-прежнему будут актуальны интересно заплетенные косы, небрежно завязанные пучки и хвостики.
«Понятно одно – в следующем году в годе будет дерзость и творчество. Именно так я и призываю встретить 2022 год – впишите в свой праздничный образ актуальные тенденции будущего года, чтобы новый год был по-настоящему модным, стильным и незабываемым», – желает Лаура Валута.
В фотогалерее продукты из магазинов ТЦ Alfa: Drogas, Douglas, Kristiana.
Примеры актуального макияжа и причесок: Лаура Валута
Над проектом "Да будет праздник!" работали: содержание – в сотрудничестве с ТЦ Alfa, дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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