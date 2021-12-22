Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году

В следующем году особенно популярным будет макияж с текстурой, блеском и яркими цветами – это своеобразный протест против привычной жизни дома без использования косметики. Это, конечно, не означает, что легкий, простой и натуральный макияж утратит свою значимость – нет, он никогда не потеряет своего важного места в тенденциях макияжа, но в этот раз на передний план выходят цвета и блестящие элементы.



Время, которое мы проводим за нанесением грима, становится все более коротким, в результате чего дамам уже не так актуален идеально выравненный тон кожи. Вместо этого мы выбираем более простой и удобный в нанесении продукт. Да, это значит и то, что мы больше не скрываем недостатки своей кожи – небольшие покраснения или пигментные пятна. В этом случае предпочтение отдаем CC кремам или легким тональным кремам с текстурой флюида.



Несмотря на то, что и в 2022 году в моде будет блеск, он приобретет новую форму. Роль и интенсивность хайлайтера уменьшится. Ярко выраженный блеск кожи лица больше не будет модным, на его место приходит здоровое сияние – не особенно блестящее, не особенно матированное. Что-то по середине. В то же время актуальными становятся блестящие украшения для лица – в том числе жемчужинки, которые прекрасно акцентируют или дополняют макияж. Речь идет не только о колье или серьгах, жемчужины небольшого диаметра могут послужить в качестве элегантной альтернативы карандашу для глаз.

