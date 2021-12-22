Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году

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Время, которое мы проводим за нанесением грима, становится все более коротким, в результате чего дамам уже не так актуален идеально выравненный тон кожи. Вместо этого мы выбираем более простой и удобный в нанесении продукт. Да, это значит и то, что мы больше не скрываем недостатки своей кожи – небольшие покраснения или пигментные пятна. В этом случае предпочтение отдаем CC кремам или легким тональным кремам с текстурой флюида.
Несмотря на то, что и в 2022 году в моде будет блеск, он приобретет новую форму. Роль и интенсивность хайлайтера уменьшится. Ярко выраженный блеск кожи лица больше не будет модным, на его место приходит здоровое сияние – не особенно блестящее, не особенно матированное. Что-то по середине. В то же время актуальными становятся блестящие украшения для лица – в том числе жемчужинки, которые прекрасно акцентируют или дополняют макияж. Речь идет не только о колье или серьгах, жемчужины небольшого диаметра могут послужить в качестве элегантной альтернативы карандашу для глаз.
Если вам не очень нравится акцентировать губы, то не забывайте о взгляде. В следующем году в макияже для глаз будут лидировать цвета, блеск и графика.
Также будет актуально красить щеки в фиолетовые тона. Выберите кремообразные или пудрообразные румяна в сливовых или лавандовых тонах!
Если говорить о бровях, нужно упомянуть, что в их оформлении свое место сохранит эффект воздушных, естественных и ламинированных бровей. Поэтому стоит положить в косметичку мыло для бровей или гель для фиксирования волосков. Тон нужно использовать совсем минимально, только для акцента.
Две самые популярные тенденции, которые нас ждут в следующем году, – это легкие, мягкие локоны и идеально гладкие, длинные и прямые волосы. Дамы с короткой или средней длиной волос могут сделать выбор в пользу наращивания, чтобы волосы достигали около 43-53 см в длину. Это будет самая актуальное длина волос – примерно между грудью и талией.
Надеемся, что вы уже набили себе руку в укладке своей воздушной, легкой и постепенно отрезанной челки, потому что постепенно постриженные, набок уложенные челки вновь станут актуальными в 2022 году. А если позволяет количество волос и смелость, то можно сделать выбор в пользу тяжелой прямой челки.
В свою очередь, говоря об актуальных тенденциях окрашивания волос, можно сделать вывод, что модный в течение длительного времени balayage потеряет свою популярность. Вместо этого актуальными будут одномерно окрашенные волосы, например, нежно-черным, нежно-шоколадным или теплым имбирным цветом.
В целом в 2022 году в моде, безусловно, будут более здоровые и блестяще волосы. Поэтому особое внимание стоит уделить уходу за волосами, восстановлению и защите от жары. Самыми популярными средствами для ухода и укладки волос будут масла, сыворотки и блеск.
Модными будут и постепенные стрижки, они обеспечат утонченный и творческий вид. Переходы цветов позволят укладывать верхнюю часть волос на любой вкус, к тому же за такой стрижкой будет легко ухаживать.
Прически с челкой отлично смотрятся в том числе и на тонких волосах. Девочки будут прекрасно смотреться с прямой челкой в сочетании со стрижкой боб или длинными волосами. В плане укладок по-прежнему будут актуальны интересно заплетенные косы, небрежно завязанные пучки и хвостики.
Примеры актуального макияжа и причесок: Лаура Валута