Новый год и Рождество – это поистине чудесное время, когда кажется, что весь мир сияет в самом прямом смысле этого слова. Сияют интерьеры, зимнее освещение улиц, елочные игрушки и, конечно же, праздничные наряды и аксессуары. Что актуально в мире моды и что учитывать при выборе своего торжественного наряда в этом году, рассказывает стилист ТЦ Alfa Лаура Валута.
«В этом году для празднования Рождества и Нового года дамы смело могут выбирать блестящие платья с блестками, бархатные комбинезоны, стильные блейзеры или юбки с блестящими деталями. Для торжества отлично подойдут и более неформальные и повседневные наряды – выбирая их, можно вдохновиться актуальными трендами цветов и материалов. К слову, вечернее платье – это идеальный выбор для празднования Нового года. Оно поможет созданию настоящего праздничного настроения, особенно, если дополнить его роскошными аксессуарами, модными в этом сезоне, и красивыми украшениями», – рекомендует Лаура Валута.
Блестки, жемчужинки и кристаллы. Выбирайте одежду, которая расшита декоративными элементами. Они будут прекрасно мерцать на свету, таким образом наряд приобретет богатую текстуру и объем. К тому же, такие декоративные элементы можно найти не только на платьях или юбках, но и на колготках.
Бархатный наряд в золотистых тонах с объемными рукавами создаст ощущение настоящей изысканности. Дополните его длинными сережками и сумкой, расшитой жемчужинами, чтобы придать образу некую игривость. Если золотой тон вам не идет, выбирайте классический черный или цвет красного вина.
Проститесь с уходящим годом в сияющем комбинезоне, вдохновленным ретро-стилем, – совсем как диско-дивы 70-ых.
Струящиеся шелковые платья были созданы, чтобы свободно двигаться на танцполе прямо до полуночи. Глубокий разрез на юбке позволяет привлекательно оголить ногу, а прилегающий корсет и тонкие ленточки на плечах усиливают женственность. Дополните образ туфлями на высоких каблуках, чтобы стильно войти в новый год!
Для модного образа выберите в этом году длинные сияющие серьги или заколки для волос.
Банты в волосах, на одежде или вместо пуговицы могут стать кокетливым и торжественным акцентом.
Не забывайте о чулках, носочках и колготках – они могут дополнить, поменять или сделать торжественным даже самый обычный повседневный наряд.
Меха как торжественный акцент – всегда очень актуальны. Если отмечаете праздники в домашней атмосфере, можно выбрать шелковый костюм с мехом.
Если блестки и пайетки все же не слишком соответствуют вашему вкусу, то выберите гладкое, свободно ниспадающее платье металлического оттенка или же одежду, аксессуары и украшения в актуальном сейчас изумрудном цвете.
Мужская мода – геометрия, яркие цвета и немного кожи
«Мужская мода сейчас совершенно точно не однообразная и не скучная. Она разнообразная и увлекательная, и это означает, что каждый сможет найти что-то интересное для себя. В мужской моде в этом году тренд на кожу, геометрию и ярко-красные цвета», – рассказывает Лаура Валута.
Для праздника отлично подойдут вязаные вещи с геометрическим узором ярких и радостных цветов. Не стоит забывать о рождественских свитерах с праздничной символикой. Есть только одно важное условие – выбирать размер побольше.
Красный цвет! Красный пиджак, рубашка или только брюки отлично впишутся в праздничный комплект.
Более сдержанные мужчины могут остановит свой выбор на песочных и коричневых оттенках. К тому же, они сейчас очень актуальны, поэтому смело комбинируйте темные цвета с более светлыми или создайте монохромный образ. Все будет смотреться великолепно.
Битловки (джемперы с высоким горлом) – очень актуальный элемент этого сезона, который смело можно дополнить пиджаком или жилеткой. Помните, что битловка должна быть облегающей и желательно светлого цвета.
Однозначно не стоит забывать, что мужской гардероб все еще нельзя себе представить без футболки. Однако футболка должна нести какой-то послание – она может сообщать о вашей жизненной позиции или выражать ваши чувства. Главное – чтобы было заметно и основательно.
Поклонники классической моды могут обратить внимание на плащ. Он великолепно дополнит праздничный образ.
Маленькая, но очень важная тенденция – это длинная рубашка. Подол рубашки должен быть виден из-под джемпера – чем больше, тем лучше.
Прекрасным выбором для праздничного образа станет рубашка поло с пиджаком – удобно, стильно и актуально.
Детская мода – одежда в горошек, богатая палитра цветов и принты
«Праздничное время – это время для семьи, и это значит, что важно подобрать подходящие торжественные наряды для каждого члена семьи – в том числе и для молодого поколения. Тренды в детской моде ничем не отличаются от моды для подростков и взрослых. Джинсы, джинсовые куртки, юбки, платья, брюки, футболки с принтом, геометрические линии и очень богатая цветовая палитра. Все то же самое, только меньше и милее. Не теряют актуальности ткани в полоску и в горошек. Пятнистое платье или юбка для девочек, рубашка или футболка в горошек для мальчиков. Это легко сочетать с любым другим цветом, и такой наряд всегда будет выглядеть элегантно», – отмечает стилист.
Девочки – маленькие принцессы, поэтому им на праздник отлично подойдут блестящие платья и украшения.
Девочки могут выбрать маленькие костюмчики в пастельных тонах, где жакетик идеально совпадает по цвету с мини-юбочкой, или точно так же, как взрослые дамы, надеть брючный костюм или платье в блестках.
Мальчики на праздник могут выбрать футболку с вдохновляющим текстом в комбинации со стильной джинсовой курткой.
Конечно, в моде вязаные вещи – кофты и джемперы. Тепло и торжественно.
Молодому поколению подойдет немного сияния, а также голографические эффекты в дизайне обуви и сумок.
Актуальные цвета в одежде – красный, розовый, горчичный, синий, изумрудный. Однако не стоит забывать и о металлических тонах, которые отлично дополняют однотонные образы.
«Какой бы наряд вы ни выбрали для праздника, главное, чтобы этот наряд соответствовал вашей личности и позволял чувствовать себя удобно и стильно. Пусть Рождество будет сердечным, а новый год наполнен красивыми эмоциями», – желает Лаура Валута.
В фото одежда из магазинов ТЦ Alfa: Swarovski, Mohito, City men & Women, Mango, Calzedonia, Accessorize, Apranga, Aldo, Reserved, Zara.
Над проектом "Да будет праздник!" работали: содержание – в сотрудничестве с ТЦ Alfa, дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.
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