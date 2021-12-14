«Праздничное время – это время для семьи, и это значит, что важно подобрать подходящие торжественные наряды для каждого члена семьи – в том числе и для молодого поколения. Тренды в детской моде ничем не отличаются от моды для подростков и взрослых. Джинсы, джинсовые куртки, юбки, платья, брюки, футболки с принтом, геометрические линии и очень богатая цветовая палитра. Все то же самое, только меньше и милее. Не теряют актуальности ткани в полоску и в горошек. Пятнистое платье или юбка для девочек, рубашка или футболка в горошек для мальчиков. Это легко сочетать с любым другим цветом, и такой наряд всегда будет выглядеть элегантно», – отмечает стилист.