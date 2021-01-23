В феврале прошлого года вовсю готовился к открытию центр современного искусства Zuzeum, в Kaņepes kultūras centrs записывали подкасты и показывали документальное кино, а творческий квартал улицы Таллинас проводил вечеринки в стиле 80-х. Тогда было сложно представить, что совсем скоро арт-пространства будут простаивать. С начала первой волны пандемии прошел почти год, и мы встретились с представителями одной из самых пострадавших сфер, чтобы поговорить о том, как им удается выжить.

В арт-пространство Tallinas Kvartāls новости о чрезвычайной ситуации пришли внезапно. "Тем вечером мы работали, и в баре были люди, а уже на следующий день пришлось отменить все запланированные мероприятия и закрыть бар на неопределенный срок", — рассказывает представитель творческого квартала Гиртс Кумелиньш. В начале владельцы взялись за доставку еды — создали платформу для заказов и доставки в сотрудничестве с PanCars, однако затея оказалась нерентабельной. Сейчас владельцы квартала все освободившееся ресурсы направляют на развитие дочернего проекта: к весне в Риге должен появиться новый бар-кафе в квартале улицы Спорта.