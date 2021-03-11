Предприниматели и отраслевые организации обращаются в Конституционный суд, чтобы оспорить введенные правительством "ковидные" ограничения их деятельности. Как минимум одна из этих попыток оказалась удачной: суд признал, что, попытавшись поставить на паузу во время первой волны азартные игры не только в игровых залах, но и в интернете, законодатель преступил закон.

В январе издательство Apgāds Zvaigzne ABC обратилось в Конституционный суд из-за запрета на очную торговлю книгами. Решения по этому иску пока нет. Подать иск обещала и индустрия красоты – еще до того, как правительство разрешило ей на определенных условиях частично возобновить работу с 1 марта.

В марте прошлого года Сейм принял закон "О предотвращении угрозы государству и преодолении последствий в связи с распространением Covid-19" — в апреле же из-за его 9-й статьи отрасль азартных игр дошла до Конституционного суда. 11 декабря суд вынес решение: ограничения очных азартных игр соответствовали Сатверсме, но те, что касались интернет-среды, были антиконституционными. В отрасли подсчитали, что потенциальный ущерб от успешно оспоренного запрета исчисляется семизначной суммой.

"Общая сумма требований может быть оценена в миллионах евро, до 10 миллионов", — говорит исполнительный директор Латвийского общества интерактивных азартных игр (LIAB) Лига Лице. Поскольку подсчет убытков займет время, да и срок подачи заявок довольно долгий, ни один из членов организации пока не выдвинул требований к государству. Решение о том, требовать ли возмещения потерь, каждая компания примет самостоятельно. По словам Лице, потери возникли из-за неполученного дохода и прибыли, а также наложенной на коммерсантов обязанности обеспечить выплату остатков клиентских счетов по запросам в течение всего периода остановки деятельности.