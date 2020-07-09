Пандемия Covid-19 не привела к массовым банкротствам латвийских предприятий Но расслабляться рано: опрошенные Delfi эксперты ожидают всплеск количества процессов неплатежеспособности осенью.

С 12 марта 2020 года, когда в Латвии из-за распространения коронавирусного заболевания Covid-19 была объявлена чрезвычайная ситуация, установленные правительством ограничения серьезно повлияли на деятельность бизнеса. Чтобы ослабить негативные последствия для фирм, у которых возникли сложности с денежным потоком и текущими платежами, в конце марта были приняты законодательные поправки, которые до 1 сентября запрещают кредиторам подавать заявки о начале процесса неплатежеспособности по многим признакам. 

Портал Delfi проанализировал, как чрезвычайная ситуация повлияла на количество процессов неплатежеспособности и в каких отраслях наблюдается больше всего банкротств. Остается актуальным вопрос о том, что произойдет осенью, когда прекратят действовать ограничения на подачу заявок о неплатежеспособности. Есть опасения, что число процессов после 1 сентября может серьезно увеличиться.

Закон о предотвращении последствий распространения инфекции Covid-19 (Закон о Covid-19) существенно повлиял на число новых процессов неплатежеспособности. С 12 марта до 31 мая процесс неплатежеспособности начался в 67 фирмах, что на 49% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные Crediweb.lv. При этом, с марта до конца июня число новых процессов неплатежеспособности снижается: в марте — было возбуждено 44 процесса, в апреле — 23, в мае — 19, а в июне — всего 17.

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