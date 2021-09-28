Шведская судоходная компания Stena Line запустила новый паром между Вентспилсом и Нюнесхамном. У Stena Scandica почти на треть выросла вместимость грузовых машин и почти вдвое — число пассажирских кают, в том числе для путешествий с домашними животными. Бюджетный, без особых развлечений, любимый дальнобойщиками и гастарбайтерами Stena Line в этом году остался единственным в Латвии паромом и для туристов. Портал Delfi побывал на инаугурации корабля, где выступили владелец компании миллиардер Дан Стен Олссон, шведский посол Карен Хоглунд и новый мэр Вентспилса Янис Витолиньш.

"У нас разные предназначения, в сравнении с такими круизными паромами, как Tallink. Мы больше про транспорт, у нас нет песен, танцев и бразильских ча-ча-ча, у нас просто хорошая еда, сервис, море, а также очень безопасный, короткий и комфортный путь, дружественный окружающей среде и домашним животным", — так охарактеризовал концепцию компании исполнительный директор Stena Line Group Никласс Мортенсен.

По иронии судьбы жертвами пандемийных карантинов и непрогнозируемой смены ковидных ограничений стали именно представленные в Риге крупные паромные компании и популярные поездки в Стокгольм и Хельсинки. На этом печальном фоне не только не потеряла, но и вполне себе расцвела Stena Line, курсирующая "из ниоткуда в никуда" — так в штуку работники компании называют маршруты Вентспилс-Нюнесхамн и Лиепая-Травемюнде. Города, чьи названия мало что говорят большинству европейцев, но максимально выжимающие из своего стратегического расположения на море.

Именно на Stena Line перекочевали не только многие оставшиеся без работы экс-сотрудники Tallink, но и значительная часть бывших клиентов — туристов из Латвии и Литвы, которым не особо привычно путешествовать в более аскетичной манере, без пышных шоу, лотерей и экскурсий. Зато дешево и быстро — всего 8,5 часов и в Швеции.

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Сегодня у компании Stena Line 37 судов, которые курсируют по 17 маршрутами Северной Европы — перевозят грузы и пассажиров. В ней работают 15 700 человек, а годовой оборот — около 37 млрд шведских крон (примерно 3,5 млрд евро).