В начале марта латвийские работодатели жаловались на нехватку рабочих рук и лоббировали привлечение сотрудников из-за рубежа. Внезапная остановка латвийской экономики из-за пандемии Covid-19 перевернула ситуацию с ног на голову. Тысячи жителей страны остались без работы и источников дохода. Однако это не значит, что найти работу в июне 2020 года нереально: в Латвии по-прежнему есть сферы, где есть много свободных вакансий.
Работодатели продолжают регистрировать новые вакансии и искать новых работников. В Государственном агентстве занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra, NVA) рассказали, что в апреле в NVA работодатели зарегистрировали 4867 новых вакансий, в мае служба занятости обладала информацией о почти 15 тысячах актуальных вакансий.
Как рассказала представитель CV-Online Криста Розиня, за последние месяцы ситуация на рынке труда существенно изменилась. "Сейчас впервые на портале cv.lv самое большое число вакансий связано со сферой информационных технологий. Новых работников ищут центры бизнес-услуг, компании розничной торговли и предприятия, работа которых связана с интернет-коммерцией. Спрос на работников заметно снизился, но есть ряд отраслей, предприятия которых активно ищут дополнительные силы и талантливых коллег", - отметила Розиня.

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