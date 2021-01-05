Эксперты в сфере недвижимости уверены — чтобы вдохнуть жизнь в центр Риги, необходим целенаправленный и хорошо продуманный план. Сейчас многие здания пустуют, и, несмотря на то, что интерес к жизни и развитию бизнеса в центре есть, этому мешает ряд существенных нерешенных проблем.

"Сейчас, когда быстро смеркается, идя по улице Блауманю или — в особенности — по улице Дзирнаву, можно отчетливо увидеть, что на первых этажах свет, хоть и не везде (в связи с Covid-19), горит, а выше — нет, верхние этажи многих зданий пустуют", — говорит начальник отдела оценки Arco Real Estate Марис Лаукалейс.

По словам Лаукалейса, Рижская дума должна решить, как повлиять на эту ситуацию с административной точки зрения: "Громкий пример с угловым зданием на улице Чака наглядно демонстрирует, как долго и в каком состоянии в центре Риги могут пустовать здания. Возможно, штрафы и налоги за такие здания должны быть куда более высокими". Он подчеркивает, что речь идет о зданиях, которые уже освобождены от арендаторов.

Рассуждая о стоимость квартир в центре, Лаукалейс говорит: "На данный момент самая популярная ценовая категория, если клиенты выбирают центр Риги — от 1800 до — максимум — 2400 евро за квадратный метр. Это и есть ответ на вопрос, почему здания пустуют и нет инвесторов, которые их приобрели бы. Нынешние владельцы устанавливают слишком высокие цены на эту недвижимость, а цены на квартиры, которые мог бы установить потенциальный инвестор после реконструкции, не обеспечивают никакой рентабельности".

Он полагает, что следует найти какое-то решение, чтобы цены на пустующие здания не были такими высокими, также необходима поддержка города — в особенности зданиям, ценным с точки зрения архитектоники, потому что существующей поддержки в реставрации фасадов недостаточно.