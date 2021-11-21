В октябре в Латвии начал сервис быстрой доставки продуктов Bolt Market. Это первый в Латвии даркстор — магазин-склад, который работает только на онлайн-заказы продуктов питания и товаров для дома. Курьер должен доставить заказ за 15 минут: это очень быстро даже по меркам довольно компактной Риги. Delfi изучил принцип работы дарксторов, поговорил с Bolt Market о предпочтениях рижан и с курьером об особенностях работы, а также протестировал сервис.

Идея даркосторов не нова. Британская сеть Sainsbury's начала первые эксперименты с магазинами-складам под онлайн-заказы еще в начале 2000-х. Для того времени идея оказалась слишком революционной. Однако со временем технологии "догнали" концепцию дарксторов: у потребителей появились смартфоны, быстрый мобильный интернет и удобные системы оплаты, у курьеров — новые способы доставки (например, электрический самокат). Наконец, появилось целое поколение клиентов, для которого идея купить продукты в интернете выглядит не просто естественной, но и более предпочтительной по сравнению с посещением магазина.

Сам термин darkstore появился в 2009-м, когда несколько таких центров доставки открыла в Великобритании сеть Tesco. Модель оказалась более успешной, и вскоре в борьбу за онлайн-заказы вступили крупные торговые сети в Британии и США. Вскоре к ним присоединились технологические гиганты и IT-стартапы. На руку дарксторам сыграла и пандемия Covid-19. Локдауны и карантины подняли спрос на любую доставку, а торговые сети задумались о том, чтобы перепрофилировать магазины в центры быстрого сбора заказов. 

С точки зрения покупателя все просто. Он выбирает нужные ему товары в приложении на телефоне, оплачивает заказ через привязанную к приложению платежную систему (как правило, это банковская карточка). Работники дарксторна соберут заказ, а курьер доставит его до дверей дома на велосипеде, машине или электросамокате. 

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