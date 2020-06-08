Пандемия Covid-19 заставила латвийский бизнес сорвать стоп-кран. Большинство предприятий столкнулось с резким спадом оборота, часть вообще остановила работу, а многие пересмотрели свои прогнозы по платежеспособности. Однако первый шок позади, и теперь нужно понять, как работать в условиях "новой нормы". Портал DELFI изучает, как латвийский бизнес справляется с новыми вызовами, и насколько оптимистично выглядит ближайшее будущее.

Наиболее пострадавшие от вируса отрасли у всех как на ладони: индустрия пассажирских перевозок, гостиничная отрасль, заведения общепита. В комбинации с различными ограничениями их ситуация отражается и на других секторах.

"Сейчас 77% предприятий изменили свои прогноз по платежеспособности. Причем наибольший спад заметен не только в сферах размещения, общественного питания, развлечений и прочего — отметилась и сфера обработки в производстве, которая является одной из движущих сил нашего народного хозяйства", — говорит глава информационных продуктов Creditreform Latvija Мара Мейере. Проведенный в марте SEB banka опрос показал, что у 50% латвийских предприятий уменьшился оборот, а на 17% работа полностью прекратилась. 30% опрошенных заявили, что для них в связи с мерами по ограничению Covid-19 ничего не изменилось, а у 3% оборот даже вырос. Больше всего ситуация с коронавирусом затронула компании, которые предлагали услуги питания и размещения — 20%. За ними следуют представители розничной и оптовой торговли — 16%, затем обрабатывающая промышленность.

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспар Рожкалнс приводит другой пример: текстильная промышленность. Среднее снижение показателей за первый квартал 2020 года в Европе составил порядка 30%, в Латвии — лишь 4%. Это связано с тем, что часть наших предприятий переквалифицировалась и производят сейчас востребованные в медицине товары. Однако проблема, с которой текстильная отрасль столкнется осенью — весенние и летние коллекции уже разработаны и пошиты, но на прилавки магазинов попадут не в этом году, а в соответствующие сезоны 2021 года. Поэтому новые коллекции пока что даже не разрабатывают. Осенью ожидается недостаток спроса, который придется компенсировать производством продукции другого рода.