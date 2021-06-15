В Люксембурге минимальная зарплата больше двух тысяч евро, в Болгарии — меньше 400, латвийский "минимал" после трех лет заморозки подпрыгнул до отметки 500, Эстония и Литва уже в районе 600. А сколько надо? В Европарламенте трудятся над единой и справедливой системой расчета минимальной зарплаты в ЕС. Эксперты Латвии обсудили, сколько денег надо работникам для покрытия базовых нужд, и как этого добиться, чтобы работодатель не разорился, а экспортные товары не потеряли конкурентоспособность.

Обращаем внимание! Речь не идет о том, чтобы ввести во всех странах Евросоюза единую минимальную ставку на манер единой кривизны огурцов. Никто не говорит, что надо выплачивать работникам всех стран ЕС по тысяче или по полторы евро, чтобы они ни в чем себе не отказывали, — это верный путь для убийства экономики восточных стран.

Новая директива должна согласовать единые принципы и исходные данные, по которым национальные правительства будут вычислять свой размер "минималки". То есть создать единую формулу для всех. По замыслу она должна быть справедливой и прозрачной, уменьшить утечку рабочей силы на запад и зазор между бедными и богатыми. Для Евросоюза это дело чести: опросы показали, что возможность ЕС влиять на уровень зарплат в странах-членах резко поднимет значимость и мощь самого Союза в глазах его рядовых граждан. Германский евродепутат от самой большой фракции ЕП Европейской народной партии Денисс Ратке назвал эту директиву "краеугольным камнем на пути к социальной Европе".

На публичном обсуждении "Единый расчет минимальной зарплаты ЕС: как он повлияет на Латвию?" в рижском бюро ЕП о перспективах директивы рассказали два европарламентария от Латвии — Татьяна Жданок и Нил Ушаков. Третий заявленный евродепутат Иварс Йябс не появился на мероприятии "по личным причинам". Своим мнением поделились представители социальных партнеров Латвии — Конфедерации работодателей, Ассоциации торговцев, Союза свободных профсоюзов и других. В целом, все они не против нового механизма, но видят его очень по-разному — от "всем сестрам по одинаковым серьгам", до "каждой отрасли — свое".